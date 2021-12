Xavi Pascual, ”Pep Guardiola” din handbal, interviu eveniment pentru FANATIK: “Un Final Four cu Dinamo ar fi incredibil!”. Exclusiv

Xavi Pascual a părăsit Barcelona după 12 ani și a venit la Dinamo. O veste care a surprins toată lumea handbalului, tehnicianul fiind prezentat într-un cadru festiv, la Palatul Primăverii, la trei zile după ce a câștigat Champions League.

Xavi Pascual, ”Pep Guardiola” din handbal, interviu eveniment pentru FANATIK

Odată cu venirea lui „Pep Guardiola din handbal” în România, fanii visează la rezultatele stelare, mai ales că Pascual a preluat și naționala masculină. Însă, e drum lung până la performanțele de altă dată. Dinamo are o misiune grea în Champions League, însă după victoria împotriva lui , “dulăii” rămân în cărţi pentru play-off.

Xavi Pascual a acordat un interviu amplu pentru FANATIK în care a vorbit despre cum a ajuns la Dinamo, ce obiective are în acest nou proiect, explicând că unele lucruri trebuie să fie schimbate din temelii.

„Au venit oameni la Barcelona ca să încerce să mă convingă și când ai acest feeling că toată lumea te dorește, mi-am dat acceptul”

Sunteți deja de şase luni la Dinamo. Cum merg lucrurile din punctul dumneavoastră de vedere?

– Sunt fericit cu echipa, cu clubul. Cred că facem pași în direcția bună, de a forma o echipă mai bună. Oamenii lucrează în jurul meu, nu este doar despre antrenor. Este vorba și de directorul tehnic, de președinte, de staff și jucători. Sunt foarte mulțumit în acest moment și nu vreau să mă opresc. Vreau să facem mai mult.

A fost o surpriză pentru lumea handbalului când ați preluat Dinamo. Cum ați ajuns la această echipă? Ce v-a convins?

– În viața, cel mai important este să fii fericit. Am cunoscut o mulțime de oameni în România când am fost la echipa națională. A fost o perioadă foarte bună pentru mine. Mi-am făcut multe situații. Când a apărut această oportunitate, au fost mulți oameni care m-au sunat și mă rugau să vin. În plus, președintele clubului m-a sunat personal. Au venit oameni la Barcelona ca să încerce să mă convingă și când ai acest feeling că toată lumea te dorește, mi-am dat acceptul. Condițiile erau bune, obiectivul nu este acela de a câștiga Champions League, ci de a crea un nou proiect de succes la Dinamo.

„Este clar că pentru mine este foarte important să fim mereu în Champions League”

Clubul are ca obiectiv performanța europeană. Care este obiectivul dumneavoastră?

– La Dinamo trebuie să ne perfecționăm. Acum este dificil să ne impunem un obiectiv, dar este clar că pentru mine este foarte important să fim mereu în Champions League. Dacă toată lumea din handbalul european va înțelege că Dinamo este în optimi sau în cele două grupe an de an, vom avea parte de mai mult respect pentru această performanță și pentru munca noastră. În acest caz, primul obiectiv este calificarea anual în Champions League.

Realistic vorbind, diferențele dintre Dinamo și Barcelona sunt mari. Cum le percepe un antrenor?

– Toate cluburile sunt diferite. Când muncești la Barca… pentru mine este cel mai bun club din lume. Sunt multe facilități, volumul de muncă este uriaș, sunt foarte mulți profesioniști. Totul este mai ușor. Dar ai o presiune uriașă. Trebuie să înțelegi asta. La Dinamo este diferit. Nu mai bine sau mai rău, ci e diferit și trebuie să te adaptezi. Exact cum trăiești în țări diferite. Când locuiești în Spania, Germania sau România trebuie să respecți regulile, oamenii și, în opinia mea, este un lucru foarte bun pentru experiența mea.

„În Barcelona, antrenorii au timp să își impună ideile”

Antrenorii au viață scurtă la o echipă, dumneavoastră ați fost excepția la Barcelona. V-a fost dificil să plecați după 12 ani?

– În Barcelona, antrenorii au timp să își impună ideile. Mai există câteva echipe foarte bune în Europa care au păstrat mult timp antrenorii. Cred că este o chestie de continuitate. Nu poți câștiga anual, dar ai nevoie de timp pentru a construi o echipă bună.

Dinamo a dominat ultimii 6 ani pe plan intern. În această vară au fost multe schimbări. Este dificil să creați o nouă echipă, o nouă familie?

– Este dificil, dar normal. Când începi un nou proiect este normal să faci schimbări și să renunți la unele elemente. Dar nu este vorba doar despre jucători noi, ci și obiceiuri noi, despre tot. În opinia mea, cel mai important nu e să știm ce jucători avem, ci pe cine vrem să folosim în teren, la antrenament și așa mai departe.

„Cred că Neagu este incredibilă. O handbalistă fenomenală. Pentru acest sport, este foarte important să existe astfel de idoli și pentru mine este mare lucru să o văd pe Cristina Neagu imagine a sponsorilor, când dau drumul la tv. Sper ca în viitor să avem mai mulți jucători și jucătoare din România care să atingă acest nivel”, Xavi Pascual despre Cristina Neagu

„Atenție, la națională vreau să dau opțiuni tuturor, nu doar jucătorilor tineri”

V-ați întors la echipa națională a României după 3 ani. Lucrurile nu au mers conform planului în primul mandat?

– A fost o situație puțin diferită pentru că atunci, dacă Barcelona nu ar fi fost de acord să fiu și la naționala României, nu aș fi putut veni. Dar sunt fericit că pot să lucrez cu jucători tineri. Atenție, la națională vreau să dau opțiuni tuturor, nu doar jucătorilor tineri. În noiembrie chiar o să convoc câțiva seniori în speranța că vor dori să revină la echipa națională. Dar, după ce va fi această perioadă de test din luna noiembrie, probabil în decembrie voi decide grupul care trebuie să muncească în perioada următoare și care să ne ducă la următoarele obiective.

Handbalul românesc este într-o situație dificilă. Ce speranțe aveți, fiind antrenor la Dinamo și echipa națională?

– Cred că handbalul este într-o situație dificilă în întreaga lume. Situația pandemică a afectat toată lumea. Cred că cel mai important este să avem un plan pe care să îl urmăm. Avem un plan la Dinamo, știm ce vrem să facem. Avem un plan și la echipa națională. Acum, ne mai trebuie timp ca să muncim. Sunt o persoană căreia nu îi place să vorbească mult. Prefer să muncesc pe teren. Există alți oameni pentru vorbe, dar eu sunt o persoană care să muncească.

„Dacă noi credem că un antrenor preia echipa și mâine schimbă totul, este imposibil”

Este naționala României „an unfinished business” (n.r. afacere neîncheiată) pentru dumneavoastră?

– Nu. În viață, oportunitățile apar și dispar. În acest caz, am în minte ceea ce vreau să fac cu echipa națională. Președintele m-a întrebat dacă aș vrea să vin, mi-au arătat ce planuri există. Nu este pentru acum. Dacă noi credem că un antrenor preia echipa și mâine schimbă totul, este imposibil. Avem nevoie de timp, pentru prima echipă și pentru jucătorii tineri, pe care să îi dezvoltăm. Important este să ai un plan și să te ții de el.

Obiectivul dumneavoastră este ca România să joace din nou la un turneu final?

– Ar putea fi unul dintre ele. Ar fi important pentru echipa națională, dar nu este ușor. Dar este o întrebare care se leagă de un răspuns anterior. Nu este vorba de un antrenor sau un jucător. Avem nevoie de timp ca să muncim și să îmbunătățim.

„Când am început cariera de antrenor, primele cărți de handbal citite au fost cărți românești”

România a dominat handbalul în anii ʼ60, ʼ70. Știți multe lucruri despre acest sport. Unde credeți că s-a rupt totul?

– Când am început cariera de antrenor, primele cărți de handbal citite au fost românești. Dar handbalul de acum este absolut diferit. Nu este un sport asemănător. Cred că există mult mai multe informații acum și trebuie să ne adaptăm. Trebuie să punem echipa națională pe acest drum. Nu numai în teren, ci și în afara lui. Trebuie să avem o metodologie care să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele.

Care credeți că sunt problemele cu care se confruntă handbalul românesc?

– Nu este ușor pentru mine, care tocmai am ajuns, să vin și să spun acestea sunt problemele. Am o opinie, dar cred că cel mai important este să muncesc. Să nu vorbesc și să muncesc. Feeling-ul meu este că toată lumea vrea ca echipa națională să joace bine, să participe la un turneu final. Dar este imposibil dacă nu muncim, dacă nu petrecem mult timp pe teren pentru a-i ajuta pe băieți să crească în evoluții.

„Aici, toată lumea vrea să vadă echipa națională masculină ca și cea feminină”

Există această controversă a banilor privați versus bani publici în handbal. Care este părerea dumneavoastră?

– Trebuie să înțelegem regulile din fiecare țară. Nu este o întrebare dacă este mai bine într-un fel sau altul. Pentru că se schimbă. În Germania există echipe susținute din bani publici. În Spania au trecut de la bani publici la bani privați și iar la bani publici. Cred că fiecare țară își adaptează necesitățile, chiar și în handbal.

Handbalul feminin din România este mai performant decât handbalul masculin. De ce credeți că există această diferență?

– Abia am ajuns (n.r. râde). Aici, toată lumea vrea să vadă echipa națională masculină ca și cea feminină. Dar la feminin există o competiție foarte puternică pe plan intern care ajută. Este foarte plăcut să vezi meciurile de nivel înalt din campionatul României. CSM București a făcut o treabă foarte bună. Nu doar în România, că nu știam ce se întâmplă pe plan intern. Dar când eram la Barcelona și vedeam, îmi spuneam: „CSM investește în handbal și cele mai bune jucătoare sunt acolo”. Mi-ar plăcea să se întâmple asta pe viitor și în liga masculină.

„Nu am avut o relație cu Leo. Evident, am fost alături de el în anumite situații. Este un om normal, dar nu aș vrea să greșesc și să îmi dau cu părerea despre el, pentru că nu am avut o relație strânsă. Poate am băut o bere cândva cu el sau am mai stat de vorbă, dar cam atât. Ca jucător este extraordinar”, Xavi Pascual despre Leo Messi

„Pentru mine ar fi incredibil să jucăm un Final Four cu Dinamo”

Am fost la și spuneați că Final Four-ul din luna mai, pe care l-ați câștigat cu Barcelona, nu este ultimul pentru dumneavoastră.

– Da, în continuare sunt sigur de asta.

Sperați ca următorul Final Four să fie cu Dinamo?

– Ar putea fi? De ce nu? Dar probabil nu va fi în acest sezon sau următorul. Acest obiectiv poate fi pus când ai structura. Noi deocamdată nu o avem și trebuie să muncim de maniera de a crea această structură. Apoi, vom vedea. Dar sunt foarte mulțumit de ceea ce facem și pentru mine ar fi incredibil să jucăm un Final Four cu Dinamo. Dar, ca un antrenor, mereu vrei să fii în Final Four.

„Ca să câștigi Champions League: echipă foarte bună, lucrurile să fie făcute corect și… noroc”

Poate părea exagerat, dar ce trebuie să facă Dinamo ca să câștige Champions League?

– (râde). Ca să câștigi Champions League ai nevoie de o echipă foarte bună, să faci lucrurile într-o manieră corectă pentru o perioadă mai mare de timp și ai nevoie de noroc. În momentul în care joci împotriva celor mai bune echipe din lume, poți să câștigi sau poți să pierzi. Există echipe uriașe care nu au câștigat Champions League: Veszprem, PSG… Nu este ușor să câștigi o asemenea competiție.

Flash Pascual

Alte sporturi urmărite?

– Îmi plac toate. Joc padel. Mă uit la handbal, fotbal, tenis.

Jucătorul de handbal preferat?

– Nikola Karabatic.

Jucător român de handbal preferat?

– Prefer să nu spun (râde).

Mâncarea preferată?

– Paella.

Mâncare românească preferată?

– Încă testez (râde).

Sportivul preferat?

– Aaa, e dificil. Ca spaniol: Pau Gasol, Rafa Nadal. Dar Michael Jordan sau Roger Federer sunt și ei printre favoriți.

Vacanța preferată?

– Cu familia mea, oriunde aș fi.

Orașul preferat din România?

– Locuiesc în București și este foarte bine pentru mine. Am liniște, am un parc, am un spațiu în care să muncesc. Este foarte bine.