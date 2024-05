Xavi Pascual, interviu înainte de Final Four-ul European League: “Este incredibil! Nu m-am gândit că putem ajunge la acest nivel în trei ani”. Exclusiv

, la capătul unui sezon intern în care a câştigat toate trofeele. “Dulăii” vor să câştige al doilea trofeu continental pe tărâm german în faţa a trei echipe germane: Flensburg, Fuchse Berlin şi Rhein Neckar Lowen. FANATIK este la Hamburg şi vă oferă cele mai noi informaţii şi cele mai tari reportaje şi interviuri.

Xavi Pascual, interviu înainte de Final Four-ul European League: “Este incredibil, am reuşit să bifăm toate obiectivele”

un interviu în exclusivitate pentru publicaţia noastră în care a vorbit despre Final Four-ul din Hamburg, sezonul perfect al “dulăilor”, dar şi despre proiectul Dinamo, care se dezvoltă de la an la an:

Un sezon perfect pentru Dinamo cu toate trofeele interne câştigate şi care merge la Hamburg pentru Final Four în European League…

– Este un sezon mitic. Am câştigat trei trofee în România şi ne-am calificat în Final Four. Este incredibil, am reuşit să bifăm toate obiectivele pe care ni le-am impus înaintea sezonului. Cred că am făcut sezonul perfect.

“Jucătorii au avut clauze prin care puteau pleca dacă nu jucăm Champions League”

Cum aţi reuşit să transformaţi dezamăgirea că nu participaţi în Champions League într-un Final Four în European League? Drumul n-a fost deloc uşor…

– În momentul în care EHF a decis să nu jucăm în Champions League, am avut o şedinţă, am vorbit cu preşedintele. El a spus că pentru el nu este nicio problemă şi în acest sezon să jucăm în European League. Ar fi important pentru club să ne calificăm în Final Four. Am spus că încercăm asta, am vorbit cu toţi jucătorii, care au avut clauze prin care puteau pleca dacă nu jucăm Champions League. Am vorbit cu ei şi toţi au luat decizia de a rămâne la Dinamo, să atingem toate obiectivele şi cred că a fost decizia corectă pentru toţi. Acum, suntem într-un weekend în care se poate întâmpla orice. Nu suntem favoriţi, Flensburg este mai bună ca noi, dar o să vedem ce se va întâmpla sâmbătă.

Cum vedeţi turneul cu trei echipe din Germania şi Dinamo care merge la Hamburg să strice sărbătoarea?

– Handbalul german este foarte puternic, nu cred că are nimeni dubii despre asta. Noi suntem acolo şi chiar dacă nu am dat peste echipe germane în fazele eliminatorii am avut în faţă două echipe daneze foarte puternice: Silkeborg şi Skjern. Este foarte importantă performanţa din fazele eliminatorii. Am văzut că Sporting, care a terminat pe locul 1 în grupa noastră, nu este în Final Four. Noi am început sezonul normal, bine, iar echipa a crescut, s-a îmbunătăţit şi suntem la un nivel foarte bun.

“Nu suntem aproape de o echipă de top din Europa, dar acesta este un obiectiv pentru viitor”

Vă e dificil să schimbaţi o parte dintre jucători după fiecare sezon? Şi după această stagiune vor pleca jucători importanţi…

– Toate echipele schimbă jucători. Noi trebuie mereu să îmbunătăţim echipa. Este normal. Cred că Dinamo are o echipă puternică, foarte bună. Nu suntem aproape de o echipă de top din Europa, dar acesta este un obiectiv pentru viitor. În acest moment nu este important. Cel mai important lucru este ce se va întâmpla în această săptămână şi după aia, în iunie, vorbim despre toate celelalte.

Am văzut la antrenamentul echipei multă concentrare. Cum a fost această săptămână pentru dumneavoastră?

– Luni ne-am odihnit. Era important după ce am câştigat Cupa României. De marţi am început pregătirea de Final Four, am făcut o săptămână normală de antrenament. Dar, adevărul e că, fiind ultima săptămână de competiţie, nu se pot face trei antrenamente pe zi cu intensitate maximă. Jucătorii sunt destul de obosiţi după un sezon lung şi trebuie să ajungem sâmbătă la meci cu toată lumea în cele mai bune condiţii. Pentru că, jucătorii trebuie să se simtă 100% pregătiţi înainte de a intra pe parchet.

“Când am început cu proiectul nu m-am gândit că putem ajunge la acest nivel în trei ani”

E un proiect pe termen lung pe care vi l-aţi asumat la Dinamo. Este aşa cum l-aţi imaginat?

– Când am început cu proiectul nu m-am gândit că putem ajunge la acest nivel în trei ani. Cred că am făcut foarte bine lucrurile, suntem pe un drum bun. E normal să mai facem şi greşeli, dar, în general, cel mai important pentru mine este că fanii sunt fericiţi cu echipa pe care o avem. Cum jucăm, cum luptăm. Asta este foarte important. Relaţia dintre fani şi echipă. Jucătorii pe care îi avem acum au mai multă calitate şi suntem o echipă mai bună ca în urmă cu trei ani, asta e sigur. Dar, pentru mine este o surpriză şi vedem unde se poate ajunge.

Având în vedere că echipa a ajuns la un nivel important, sunteţi mai liniştit că echipa va primi wild card pentru sezonul viitor din Champions League?

– Este ceva diferit. Echipa s-a adaptat la situaţie de fiecare dată. Am avut acest sezon în care am jucat cu echipe foarte bune. Este complicat, cel mai important este că avem o echipă unită, toată lumea gândeşte la el. Nu ştim ce va fi.

“Vreau să îi facem pe fani mândri de noi”

Aveţi un mesaj pentru fanii lui Dinamo? O să avem o galerie puternică la Hamburg…

– Fanii noştri au forţă şi sunt foarte importanţi pentru noi. Echipa luptă, iar fanii sunt acolo, aproape de jucători. Aşa şi noi, vrem să fim aproape de fanii noştri. Sunt sigur că ne vor încuraja toţi suporterii: atât cei din Hamburg, cât şi cei de acasă. Nu toată lumea poate merge în Germania. Dar vrem să jucăm un handbal bun şi să îi facem pe fani mândri de noi.

3 trofee a câştigat Dinamo în acest sezon (campionatul, Cupa României, Supercupa României)

1000 de fani dinamovişti îşi vor încuraja echipa la Hamburg