În această vară, echipa de handbal de la Dinamo se transformă. Campioana ultimelor cinci ediții din Liga Zimbrilor l-a adus pe Xavi Pascual, câștigător al Ligii Campionilor și unul dintre cei mai titrați antrenori din lume.

ADVERTISEMENT

Xavi Pascual, planuri mari la Dinamo! “Nu este ultima mea participare în Final Four!”

O adevărată revoluție are loc și la nivelul lotului, iar Dinamo anunță mutare după mutare. “Dulăii” au mari emoţii în ceea ce priveşte anunţul EHF privind echipele care vor primi wild card pentru participarea în EHF Champions League.

Anul trecut, Dinamo nu a prins loc în cea mai importantă competiţie intercluburi, însă speră ca de această dată lucrurile să stea altfel, mai ales că la cârma echipei .

ADVERTISEMENT

De altfel, antrenorul catalan, prezentat într-un cadru de gală, la “Palatul Primăverii” a spus că Final Four-ul recent încheiat: “nu este ultima participare. Îmi place să câştig”, este mesajul care le dă speranţe fanilor.

Daniel Georgescu: “Obiectivele sunt: cupă, campionat, Supercupă şi indiferent de competiţia europeană în care jucăm: Champions League sau European League, ieşire din grupă”

Managerul celor de la Dinamo, pentru FANATIK că obiectivul lui Dinamo este ieşirea din grupele Champions League, dacă formaţia va ajunge acolo sau participarea în turneul Final Four în EHF European League:

ADVERTISEMENT

“Obiectivele sunt: cupă, campionat, Supercupă şi indiferent de competiţia europeană în care jucăm: Champions League sau European League, ieşire din grupă. Dacă vom juca în European League, vrem să jucăm în Final Four”, a spus Georgescu.

Campanie masivă de achiziţii!

Dinamo nu s-a întârit doar pe banca tehnică. Din informaţiile FANATIK, strategia clubului este să transfere cei mai valoroşi jucători români, care să facă echipă cu nume importante din străinătate şi cu stranierii care au confirmat în ultimii ani la club.

ADVERTISEMENT

“Dulăii” nu au renunţat la mulţi jucători la finalul stagiunii precedente, în ciuda schimbării de strategie. Au plecat Stefan Vujic, Jakov Vranković, Dragoş Hanţaru şi Ante Kuduz. Dinamo a încercat să îl păstreze pe croat, însă acesta a ales să semneze cu Vardar Skopje.

Dinamo a transferat 8 jucători până acum!

În schimb, la capitolul veniri, Dinamo a impresionat încă de la primul nume transferat. Campionul olimpic şi mondial cu Franţa şi câştigătorul de Liga Campionilor cu Barcelona, Cedric Sorhaindo a semnat cu “Dulăii”.

ADVERTISEMENT

Au urmat apoi Kamel Alouini, Christian Dissinger, Alex Pascual, Raul Nantes Campos, Ahmed Khairy, Robert Militaru şi Dan Racoţea. Toate aceste achiziţii sunt făcute pentru performanţă pe plan european, după ce, în ultimii 5 ani, Dinamo a câştigat an de an Liga Zimbrilor, lucru demonstrat şi de declaraţiile lui Daniel Georgescu pentru FANATIK:

“Dacă urmăriţi evoluţia secţiei de handbal masculin puteţi vedea că an de an ne-am îmbunătăţit lotul, calitatea jucătorilor. Am continuat, ne dorim să prindem un wild card, să jucăm în EHF Champions League, dacă nu se va întâmpla, ne dorim să jucăm un Final Four în EHF European League, lucru pe care l-am dorit şi în sezonul recent încheiat.

ADVERTISEMENT

Problemele de coronavirus ne-au privat, am avut un start eşuat şi un meci cu cântec la Nîmes. Dorinţa noastră este să performăm în Europa, în România ne-am demonstrat valoarea şi sperăm să o menţinem, să avem succes pe plan intern ca şi până acum. Şi să obţinem mai mult pe plan internaţional”, a spus Georgescu.

Pregătirea sezonului depinde de wild card-ul primit de la EHF

Însă, rămâne de văzut în ce competiţie va evolua . Participarea în EHF Champions League reprezintă o miză importantă, însă în funcţie de decizia forului european depinde şi pregătirea stagiunii viitoare:

“Cred că în primul rând trebuie să vedem unde ne situăm. În acest moment, echipa nu știe dacă va juca în Champions League sau în altă competiție europeană. Este o decizie foarte importantă care nu este în mâinile clubului, ci a celor de la EHF. O să vedem care vor fi hotărârile”, a spus Pascual.

Ambiţii pentru un trofeu european la Dinamo!

Indiferent de competiţia în care va evolua în Europa, ambiţiile celor de la Dinamo pe plan european sunt uriaşe, însă la fel şi cheltuielile. Faptul că oficialii clubului şi-au permis să îl aducă pe Xavi Pascual şi să bifeze toate aceste transferuri denotă ambiţia de a lupta pentru un trofeu european.

“Nu cred că pentru România şi pentru campionatul intern se fac aceste achiziţii şi se gândeşte acest proiect. Până una alta, jucătorii trebuie să confirme. Eu am o mare experienţă, joc de atâţia ani la Dinamo, au fost şi în trecut jucători cu CV-uri foarte importante. Trebuie să vină şi să se integreze cât mai rapid şi să înţeleagă ce înseamnă spiritul lui Dinamo, ce înseamnă familia Dinamo şi să realizeze ce şi-au propus”, Dan Savenco, căpitanul lui Dinamo