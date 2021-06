Xavi Pascual, prezentare de gală la “Casa Ceaușescu”! Gloriile lui Dinamo și ministrul Bode i-au făcut o primire de vedetă

Echipa de handbal a celor de la Dinamo intră într-o nouă eră. Sub comanda lui Constantin Ștefan, “dulăii” au dominat Liga Zimbrilor reușind să câștige ultimele cinci titluri de campioană, însă începând cu acest moment pretențiile echipei din Șoseaua Ștefan cel Mare cresc.

Xavi Pascual, prezentare de gală la “Casa Ceaușescu”! A venit alături de ministrul Bode

și alături de care a câștigat trei Ligi ale Campionilor, ultima chiar în weekend, a semnat un contract valabil trei ani cu Dinamo. Șefii echipei nu ascund că această schimbare este pentru performanța europeană și transformarea echipei într-o forță a continentului.

Însă, cu aducerea lui Xavi Pascual, Dinamo reușește și o puternică lovitură de imagine. Iar în acest sens, prezentarea celebrului antrenor a fost făcută într-un cadru de gală la Palatul Primăverii, cunoscut și sub numele de “Casa Ceaușescu”.

Gloriile lui Dinamo s-au îmbrăcat la patru ace la un eveniment la care a participat toată conducerea clubului CS Dinamo, dar și ministrul de Interne, Lucian Bode și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu.

Mai multe glorii dinamoviste au participat la eveniment

La eveniment au participat nume importante din istoria lui Dinamo: Dănuț Lupu, Ionel Dănciulescu, Marius Niculae, , Dumitru Hărădău, dar și căpitanul echipei de handbal, Dan Savenco.

Xavi Pascual a ajuns la eveniment alături de ministrul Lucian Bode, Mihai Covaliu și Ionuț Popa, președintele lui CS Dinamo. În cadrul evenimentului a fost premiat și Cornel Penu, gloria dinamovistă care și-a sărbătorit ziua de naștere chiar în ziua prezentării lui Pascual.

Xavi Pascual a venit în adidași personalizați cu Dinamo!

Antrenorul catalan a ajuns la eveniment în adidași personalizați în alb și roșu, el oferindu-i cadou o pereche și președintelui de la CS Dinamo, Ionuț Popa. La început a luat cuvântul ministrul de Interne, Lucian Bode.

Demnitarul a vorbit despre valorile și popularizarea sportului în România, fiind mulțumit de faptul că Academiile de fotbal, handbal sau polo de la Dinamo au adunat aproximativ 1000 de copii. Bode i-a înmânat lui Xavi Pascual o placheta de onoare a Ministerului de Interne.

Lucian Bode a făcut și un anunț așteptat de toți dinamoviștii: noul stadion din parcul Dinamo va fi construit. Ministrul speră ca până la finalul anului să fie semnate contractele de execuție a arenei care va costa aproximativ 100 de milioane de euro.

Cum a ajuns Pascual la Dinamo: “Este un lucru diferit, dar am vorbit cu soția mea și am decis să facem acest pas”

A fost apoi rândul lui Xavi Pascual să ia cuvântul. El a fost destul de concis în declarații spunând că poate să promite doar multă muncă, nu și performanța europeană la care toată lumea de la echipă visează:

“Îmi pare rău că nu vorbesc românește în fața voastră, dar cred că în 5 luni o să pot să mă adresez și în română. Pentru mine, weekendul trecut a fost unul minunat. Am sărbătorit cu Barcelona câștigarea unui nou trofeu în Liga Campionilor.

Deși sunt obișnuit să vorbesc în public, am emoții de această dată. Este un lucru diferit, dar am vorbit cu soția mea și am decis să facem acest pas. Pot să promit foarte multă muncă.

Trofee nu pot promite, dar eu sper ca ele să vină datorită muncii pe care o vom face împreună. Dar primul pas este să începem să muncim și să o facem din ce în ce mai mult și mai bine. Mulțumesc”, a fost mesajul lui Xavi Pascual.

Ovidiu Semen i-a oferit un tricoul al “Dulăilor”

Team managerul Ovidiu Semen i-a oferit antrenorului un tricou cu Dinamo, iar apoi la microfon a venit Mihai Covaliu, care a vorbit despre sportivii calificați la Jocurile Olimpice, importanța sportului și proiectele de dezvoltare a sportului românesc.

Prezentarea câștigătorului Ligii Campionilor la Dinamo a fost un prilej folosit de oficiali din aparatul de stat sau din sportul românesc pentru a vorbi despre importanța acestui domeniu, care, spre deosebire de discursurile oficiale optimiste, este unul dintre cele mai neglijate domenii la nivel de strategie guvernamentală.

Of-ul handbaliștilor de odinioară: “Am ajuns să îi aducem pe alții să ne învețe handbal!”

Pentru mulți dintre foștii handbaliști ai României, aducerea lui Xavi Pascual pentru a “ne învăța” handbal este ca un pumnal în inimă. Unul dintre ei ne-a declarat: “Am ajuns să îi aducem pe alții să ne învețe handbal, într-o țară de patru ori campioană mondială”.

Pe terasa “Palatului Primăverii”, seara s-a încheiat cu un pahar de vin în care Xavi Pascual a avut ocazia să cunoască multe dintre gloriile dinamoviste, dar și mai mulți demnitari prezenți la eveniment.

Noul antrenor al “dulăilor” s-a îmbrățișat și alături de căpitanul echipei, Dan Savenco. Ulterior, cei doi au stat de vorbă minute bune. Reprizele dese de ploaie le-au dat bătăi de cap invitaților, care au fost nevoiți să stea sub copertine.

Grandoarea prezentării lui Pascual, în antiteză cu situația echipei de la fotbal!

Grandoarea prezentării lui Xavi Pascual la unul dintre cele mai cochete palate din București alături de foste glorii și demnitari de rang înalt din aparatul de stat vine în antiteză cu situația echipei de fotbal.

Dacă CS Dinamo țintește performanța înaltă angajând unul dintre cei mai buni antrenori din lume, Dinamo de la fotbal se chinuie să supraviețuiască. Fanii adună în continuare bani pentru a plăti datorii, salarii și pentru a menține echipa pe linia de plutire.