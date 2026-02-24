Sport

Xavi revine! Naționala care îl vrea pe fostul antrenor de la FC Barcelona pentru Cupa Mondială

Xavi este dorit de o echipă națională cu obiective îndrăznețe la Cupa Mondială! Antrenorul este liber de contract de un an și jumătate, după plecarea de la FC Barcelona
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.02.2026 | 23:45
Xavi revine Nationala care il vrea pe fostul antrenor de la FC Barcelona pentru Cupa Mondiala
Xavi Hernandez, fostul antrenor de la FC Barcelona. Foto: Hepta
Xavi Hernandez ar putea reveni în antrenorat și ar urma să conducă o echipă națională la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Fostul mare fotbalist de la FC Barcelona este în continuare liber de contract, situație care se menține încă din iulie 2024, atunci când el a părăsit banca tehnică a echipei blaugrana. Anterior, fostul campion mondial și dublu campion european a antrenat și în Qatar, la Al-Sadd.

Xavi este dorit de Maroc pentru Cupa Mondială

Iar acum ar putea avea parte de prima experiență ca selecționer din cariera sa. Potrivit jurnaliștilor spanioli de la Marca, fostul mijlocaș este văzut drept o variantă excelentă de către Federația de Fotbal din Maroc pentru înlocuirea lui Walid Regragui.

Acesta a ajuns deja la o înțelegere privitoare la plecarea sa de la această națională ca urmare a ratării obiectivului reprezentat de câștigarea celei mai recente ediții de Cupa Africii pe Națiuni, de la începutul acestui an, competiție organizată chiar de Maroc.

Nord-africanii au pierdut finala în fața Senegalului, scor 0-1, după prelungiri, ca urmare a unei desfășurări incredibile de evenimente. Conform sursei citate anterior, este doar o chestiune de timp până când despărțirea de Regragui va fi oficializată, totul în acest sens fiind aranjat deja în proporție de aproape sută la sută, astfel încât marocanii au început deja să caute variante pentru înlocuirea acestuia.

Jurnaliștii spanioli scriu că fostul antrenor de la FC Barcelona ar fi deschis la un astfel de proiect

Federația de la Rabat are ambiții foarte mari vizavi de parcursul echipei naționale de la Cupa Mondială din vara acestui an, în contextul în care la precedenta ediție, cea din Qatar din 2022, naționala marocană a obținut locul 4, cea mai bună clasare din istorie pentru o echipă din Africa. Iar Xavi este considerat antrenorul ideal pentru ca acest deziderat să poată avea anumite șanse de îndeplinire.

Din acest motiv, conform jurnaliștilor iberici, el este în acest moment principalul favorit al oficialilor marocani pentru a prelua rolul de selecționer de la Walid Regragui. De asemenea, pe de altă parte, în articolul respectiv se notează și că Xavi și-a manifestat recent dorința de a reveni pe banca tehnică, cu atât mai mult cu cât este vorba în principiu despre un proiect ambițios, pe placul său în linii mari. Rămâne acum de văzut deci dacă cele două părți vor ajunge la un acord în acest sens.

