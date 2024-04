Xavi, scandalizat de faza controversată din Real Madrid – Barcelona 3-2: „Toată lumea a văzut că a fost gol”. Cum l-au ironizat fanii “galacticilor”

Barcelona , în etapa a 32-a din La Liga. După eșecul din „El Clasico”, formația antrenată de Xavi și-a luat adio de la câștigarea campionatului. „Galacticii” s-au distanțat la 11 puncte de locul 2, ocupat de Barcelona, cu doar 6 etape rămase până la finalul sezonului.

Xavi, dezamăgit după Real Madrid – Barcelona 3-2: „Toată lumea a văzut că a fost gol”

Xavi susține că Barcelona a fost mai bună și a meritat victoria pe Santiago Bernabeu cu Real Madrid. Antrenorul spaniol a avut un discurs dur care a plecat de la faza controversată, când Lunin a respins mingea de pe linia porții.

“Am încercat. Am fost buni, dar greșelile majore ne-au costat înfrângerea. Am meritat victoria, dar ăsta e fotbalul. I-am cerut arbitrului să facă bine și nu a reușit. După 1-2, nu ne-am apărat bine și asta a durut. În tur s-au pierdut două meciuri pe care am meritat să le câștigăm și asta ne desparte de titlu.

Sunt foarte dezamăgit de Ligă. Vrea să fie cea mai buna ligă din lume și nu are această tehnologie… Toată lumea a văzut că a fost gol. Am fost mai buni decât Madridul și meritam victoria.

Mesajul este că am fost mai buni. Toată lumea a văzut-o. Barça are un viitor foarte bun, cu jucători de 17-18 și 20 de ani. În viitor vor fi succese. Avem obiectivul de a continua să luptăm, de a ajunge pe locul doi care ne dă acces la o competiție foarte importantă.

Nu este momentul să vorbim despre viitor. Acum trebuie să digerăm această înfrângere care va fi dificilă, pentru că am meritat victoria. Trebuie să ne gândim la meciul de acasă cu Valencia”, au fost cuvintele lui Xavi.

Momente incredibile la finalul meciului. Suporterii lui Real Madrid i-au cerut lui Xavi să rămână la Barcelona

Înfrângerea cu Real Madrid vine cum nu se poate mai rău pentru Barcelona și Xavi. La mijlocul săptămânii „El Clasico”, și au fost eliminați în sferturile UEFA Champions League.

Xavi și-a anunțat deja plecarea de la Barcelona la finalul sezonului. După fluierul de final de pe Santiago Bernabeu, antrenorul catalanilor a mers și s-a salutat cu mult mai experimentatul Carlo Ancelotti. Cei doi antrenori au discutat preț de câteva momente.

Au urmat momente incredibile pe arena lui Real Madrid. Suporterii „galacticilor” au scandat „Xavi rămâi”. Fanii grupării „blanco” fac referire la decizia anunțată de Xavi la sfârșitul lunii ianuarie, de a pleca de la Barcelona la finalul stagiunii.

Fostul mare mijlocaș al Barcelonei a avut parte de același „tratament” din partea suporterilor lui Real și în momentul în care tehnicianul a ajuns la Madrid pentru „El Clasico”.

Ter Stegen face scandal după cea mai controversată fază din Real Madrid – Barcelona 3-2

În minutul 27, Lamine Yamal a reluat cu călcâiul spre poarta lui Real Madrid. Andriy Lunin a avut o intervenție incredibilă și a respins mingea de pe linia porții. Arbitrii din camera VAR au verificat timp de 3 minute dacă mingea a intrat sau nu în poartă.

În La Liga nu există tehnologia „Goal Line”, iar în cele din urmă arbitrii au decis că balonul nu a depășit cu toată circumferința linia porții lui Lunin. Ter Stegen a avut un discurs vehement la finalul meciului.

„Nu îmi găsesc cuvintele să explic ce s-a întâmplat pe linia porții. E păcat pentru fotbalul mondial. Lumea asta învârte mulți bani, dar nu pentru ceea ce este important. Îmi lipsesc cuvintele.

Nu înțeleg de ce nu pot exista bani pentru a implementa tehnologia pe care o au alte ligi? Lucas Vázquez a fost inteligent la faza penalty-ului, a încercat să-l caute”, a spus Ter Stegen, portarul Barcelonei.