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. ”Die Mannschaft” a răsturnat calculele în Grupa B și a detronat ”Portocala Mecanică” din fruntea ierarhiei, chiar în ultima rundă. Astfel, presa din Olanda a găsit motivul pentru care favoriții nu au performat.

Greșelile lui Xavi au costat scump Olanda

Rezultatul din Capitala Germaniei a creat o nemulțumire uriașă în Olanda. Cu două etape rămase de disputat, batavii aveau un avans de 3 puncte față de naționala lui Jurgen Klopp. Totuși, până la finalul campaniei, fosta campioană mondială și-a asigurat prima poziție și calificarea în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor. Astfel, presa din Olanda a găsit motivele pentru care naționala nu a funcționat.

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Principalul om tras la răspundere pentru eșecul usturător a fost selecționerul ”Portocalei Mecanice”, Xavi. Jurnaliștii batavi consideră că fostul mijlocaș și antrenor al Barcelonei ar fi fost mai mult decât neinspirat când l-a selecționat pe mijlocașul lui Crystal Palace, Quinten Timber. Mai mult, alegerile tactice ale selecționerului ar fi pierdut lupta contra selecționatei lui Jurgen Klopp.

”A existat o nostalgie pentru antrenorul Ronald Koeman și Virgil van Dijk. Cel mai rău dintre toate, echipa lui Xavi a explodat complet după o primă repriză slabă și nu a arătat limite. Inițial, a propus soluția greșită pentru absența lui Frenkie de Jong cu Quinten Timber. Spaniolul nu și-a bazat jocul pe posesie atunci când a modificat lotul. A optat pentru puternicul Quinten Timber pentru a-l înfrunta pe mijlocașul german.

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Această ajustare a fost o gafă tactică. Una pe care o făcuse deja anterior cu Timber la mijlocul terenului pentru Grecia. La acea vreme, Olanda a jucat primele 45 de minute cele mai inutile sub conducerea lui Xavi până luni seară. Prin urmare, a fost o alegere de neînțeles, nu în ultimul rând pentru că alegerea a mers complet împotriva renumitei filozofii de fotbal ofensiv a spaniolului”, a spus jurnalistul Valentijn Driessen, conform publicației batave .

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Olanda și-a complicat traseul în Liga Națiunilor

Deznodământul partidei de la Berlin a aruncat în aer toate calculele făcute de Xavi pentru fazele finale ale Ligii Națiunilor. Pe lângă faptul că Olanda a pierdut prima poziție, din cauza criteriului golaverajului, a fost aproape de a rata complet calificarea în fazele eliminatorii. Grecia a strâns tot 11 puncte după victoria împotriva Serbiei, 1-0, însă batavii aveau o diferență favorabilă între golurile marcate și cele primite. Așa arată clasamentul Grupei B la finalul tuturor celor șase runde:

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Germania (13-3) – 11 puncte Olanda (14-10) – 11 puncte Grecia (6-10) – 11 puncte Serbia (4-12) – 0 puncte

În urma clasării pe poziția secundă, Olanda a ratat privilegiul de a fi cap de serie în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor. Acest lucru înseamnă că va întâlni unul dintre ”coloși” în : Franța, Anglia sau Portugalia. Mai mult, meciul decisiv pentru calificarea în ”careul de ași” al competiției se va disputa în deplasare.