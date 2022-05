Xi Jinping ar fi suferit un anevrism cerebral. Rivalii liderului chinez îl vor înlăturat de la putere pentru politica irațională zero-COVID

Președintele Chinei, Xi Jinping, ar fi suferit un anevrism cerebral la finalul anului 2021, care i-a afectat puternic starea de sănătate în contextul în care crește presiunea pentru înlăturarea sa de la putere din cauza politicii iraționale zero-COVID, scrie tabloidul britanic The Sun.

Xi Jinping ar fi suferit un anevrism cerebral

Potrivit agenţiei de presă ANI, Xi Jinping a suferit de „anevrism cerebral” la sfârşitul anului 2021, însă liderul chinez, în vârstă de 68 de ani, a preferat să fie tratat cu ajutorul medicinei tradiționale și a refuzat să fie supus unei operații complicate în momentul în care a ajuns la spital.

ADVERTISEMENT

Zvonurile privind starea de sănătate a preşedintelui Xi Jinping circulă de mai mulţi ani, iar ultimele speculații au fost alimentate de absenţa lui inexplicabilă de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing. În martie 2019, în timpul unei vizite în Italia şi Franţa, liderul chinez a fost văzut şchiopătând vizibil, și a avut nevoie de ajutor în timp ce încerca să se aşeze.

În octombrie 2020, moment de apogeu al pandemiei de Covid, specialiștii au remarcat vorbirea lui lentă şi tusea în timp ce se adresa publicului din Shenzhen.

ADVERTISEMENT

În acest moment, în care Partidul Comunist Chinez se pregătește de un nou congres în urma căruia Xi Jinping era așteptat să-și cimenteze puterea, scrie că au crescut temerile privind o posibilă lovitură de palat din cauza măsurilor extreme de lockdown luate de liderul chinez.

În ultimele săptămâni, în timp ce statele occidentale par să fi trecut complet peste pandemia de COVID, , punând în carantină severă orașe și regiuni întregi după apariția a doar câteva zeci de cazuri. În multe situații, aceste restricții au dus la o serie de incidente violente între oamenii rămași fără alimente și forțele de ordine, iar autoritățile de la Beijing au cerut populației .

ADVERTISEMENT

În acest context de neliniște socială, neobișnuit pentru China, premierul Li Keqiang a tras un semnal de alarmă cu privire la situaţia „complicată şi gravă” a forţei de muncă afectată de politica zero-COVID.

Un rival pentru Xi Jinping

Aceste mesaje contradictorii de la şefii guvernului au ridicat semne de întrebare privind existenţa unei scindări la vârful puterii, punând la îndoială cât de durabilă este strategia dură a lui Xi Jinping, scriu cei de la The Sun.

ADVERTISEMENT

În plus, Xi Jinping şi Li Keqiang au un istoric tensinat, fiind consideraţi rivali, scriu cei de la Bloomberg.

ADVERTISEMENT

„Este probabil exagerat să spunem că Xi şi Li sunt în conflict, dar declaraţiile lor reprezintă puncte de vedere divergente în cadrul sistemului asupra Covid şi a acestuia. China ajunge în punctul în care necesitatea unei dezbateri veritabile despre dacă preţul plătit pentru noi blocaje merită prejudiciul economic”, a declarat Richard McGregor, autorul cărţii The Party: The Secret World of China’s Communist Rulers.

Fostul diplomat britanic, Roger Garside, autorul cărţii China Coup: The Great Leap to Freedom, este de părere că Xi va fi eliminat de oponenţii interni din cadrul Partidului Comunist Chinez într-o lovitură de stat de la Beijing, și că principala amenințare pentru Xi va veni „din rândurile de vârf” ale Partidului Comunist.

Acesta este de părere că politica Chinei zero-Covid ar putea fi finalul lui Xi, deoarece strategia sa exagerată a „blocat ţara în izolare” de restul lumii. „Este de imaginat ca strategia lor Covid-19 să provoace o criză politică”, a declarat acesta pentru The Sun.