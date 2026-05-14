Xi Jinping avertizează după întâlnirea cu Donald Trump: „Problema Taiwanului ar putea duce la un conflict”

Două ore şi 15 minute a durat convorbirea pe care Xi Jinping şi Donald Trump au avut-o joi, în Marea Sală a Poporului din Beijing. Ţinând seama de contextul internaţional deosebit de tensionat, întâlnirea celor doi lideri este privită de mulţi experţi ca una care ar putea schimba mersul lucrurilor în lume. S-au discutat o serie de aspecte comerciale, dar preşedintele chinez a adus în discuţie şi spionasa problemă a Taiwanului, de a cărei rezolvare depinde chiar izbucnirea unui nou conflict.

Xi ameninţă că dacă problema Taiwanului e gestionată necorespunzător SUA şi China „se vor ciocni”

China consideră Taiwanul una dintre provinciile sale, pe care nu a reușit să o unifice cu restul teritoriului său de la sfârșitul Războiului Civil Chinez din 1949. Beijingul a subliniat în nenumărate rânduri că susţine o soluție pașnică, dar își rezervă dreptul de a folosi forța în anexarea acestui teritoriu. În comunicatele oficiale, diplomaţia chineză a transmis adesea că se opune oricărei acțiuni care, în opinia sa, ar pune în pericol o „reunificare” nenegociabilă și inevitabilă.

În discursul său de joi, Xi a fost destul de tranşant în legătură cu problema insulei, . „Problema Taiwanului este cea mai importantă în relațiile sino-americane. Dacă este gestionată corespunzător, relațiile dintre cele două țări pot rămâne în general stabile. Dacă este gestionată necorespunzător, cele două țări se vor ciocni sau chiar vor intra în conflict, împingând întreaga relație China-SUA într-o situație foarte periculoasă. ‘Independența Taiwanului’ și pacea de-a lungul Strâmtorii Taiwan sunt incompatibile”, a spus liderul chinez.

Elon Musk, șefii Apple și Nvidia îl însoţesc pe Trump la Beijing

De partea americană, în fruntea listei de dorințe a Washingtonului se află acorduri în sectorul agricol și, probabil, confirmarea unei comenzi masive de aeronave de la Boeing. Poate tocmai de aceea Donald Trump l-a luat cu el pe directorul general al companiei, Kelly Ortberg, dar din delegaţie mai fac parte Elon Musk, șefii de la Apple și ai producătorului de cipuri Nvidia.

După întâlnire, Donald Trump a mers într-un tur al complexului Templului Cerului. Când a fost întrebat de reporteri , președintele SUA a spus doar atât: „Excelent!”. El nu a mai răspuns la alte întrebări, nici măcar la aceea dacă problema Taiwanului a fost discutată în timpul celor 135 de minute de discuţii. Totuşi în declaraţiile de presă făcute imediat după întâlnire Trump a declarat: „SUA și China sunt cele mai importante și puternice țări din lume, iar cooperarea dintre noi poate duce la înfăptuirea multor lucruri mărețe și bune pentru ambele țări și pentru întreaga lume”.

Riscul unui conflict între China şi SUA

Xi Jinping a subliniat că lumea trece prin schimbări rapide, iar situația internațională este complexă și interconectată şi trebuie avut grijă la aceste aspecte. De altfel, liderul chinez a pus accent pe aceste riscuri, spunând de faţă cu Trump: „Poate lumea să ajungă din nou la o răscruce de drumuri? Pot China și Statele Unite să depășească Capcana lui Tucidide și să creeze un nou model de relații între marile puteri? Pot ele să colaboreze pentru a face faţă provocările globale și să aducă mai multă stabilitate în lume? Pot ele să se concentreze pe bunăstarea popoarelor lor și pe viitorul umanității și să creeze împreună un viitor mai bun pentru relațiile lor bilaterale?

Acestea sunt întrebări ale istorie, întrebări ale lumii și întrebări ale oamenilor. Sunt, de asemenea, provocări la care liderii marilor puteri trebuie să răspundă împreună. Sunt dispus să colaborez cu președintele Trump pentru a conduce în direcţia bună corabia relațiilor China-SUA și pentru a transforma anul 2026 într-un an istoric și simbolic pentru relațiile ditre cele două ţări”.

În ciuda finalului optimist, amintirea sintagmei „Capcana lui Tucidide” este relevantă pentru a sublinia perioada actuală de risc. Acest un concept de relații internaționale folosit pentru a descrie tendința spre un război atunci când o putere emergentă, China, amenință să detroneze o putere conducătoare, SUA. Termenul a fost popularizat de politologul american Graham Allison într-o analiză publicată de Harvard Belfer Center și în cartea sa „Capcana lui Tucidide. Mai pot evita Statele Unite și China războiul?”, publicată în 2017.

Vizita lui Donald Trump la Beijing continuă şi vineri, 15 mai, când este programată o nouă rundă de convorbiri cu Xi Jinping.