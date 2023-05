Xonia, declarații exclusive despre iubitul milionar de care s-a despărțit: „Vreau să fiu mireasă”

nu mai are nevoie de nicio prezentare! Artista a intrat în atenția publicului datorită carierei sale, dar , mai nou, și datorită vieții personale. Xonia a avut în ultima perioadă o relație cu năbădăi cu Michael, un investitor imobiliar de calibru din Beverly Hills. Bărbatul i-a pus capac frumoasei blonde care, a recunoscut că își vedea viitorul alături de el. Cei doi s-au despărțit și împăcat de mai multe ori în decursul ultimului an. Acum, artista a vorbit despre cum stau lucrurile în relația lor, dar a declarat și că se iubesc.

Xonia face dezvăluiri despre iubirea dintre ea și Michael, iubitul milionar din America

La finalul anului trecut, au apărut primele zvonuri despre Cei doi ar fi petrecut sărbătorile de iarnă împreună, iar în urmă cu câteva săptămâni, Xonia a ajuns, din nou, în SUA și a stat în locuința lui Michael. Se pare că celebra cântăreață fost în America și pentru plăcere, dar și pentru afaceri. Xonia a dezvăluit motivul prezenței sale pe Târâmul tuturor posibilităților.

ADVERTISEMENT

„Am fost în America și cu treabă. Am compus piese pentru alți artiști, pentru albumul lor, piese single. Am scris și piese pentru mine. Am lansat acum pe care l-am întâlnit acolo în studio.

Cântărețul armenian face parte din echipa în care am lucrat și eu. Ne-am bucurat de o colaborare foarte frumoasă. Este o piesă de vară, ritmată, în stilul lor tradițional armenesc.”, a dezvăluit vedeta pentru FANATIK.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Xonia, atrasă de America: „Mă simt ca acasă acolo”

Talentata artistă este obișnuită cu schimbările „de mediu”. După ce a trăit în Australia, apoi în România, vedeta nu ar spune „nu” unei mutări în L.A. Acolo unde l-a revăzut, desigur, pe bărbatul cu care s-a iubit. Și de care s-a despărțit, fiind însă prieteni buni.

„A fost foarte frumos în L.A., mie îmi place mult. Este ceva în aer acolo, mă atrage ceva către L.A. Mă simt ca acasă acolo. Eu și Michael suntem cei mai buni prieteni. Este prima oară în viața mea când pot să păstrez o relație de prietenie după o relație de iubire. Nu pot să spun la fel că a fost în relațiile anterioare.

ADVERTISEMENT

Și el este ok cu relația aceasta. Este o prietenie frumoasă, ne respectăm foarte mult, ne iubim, avem această iubire unul față de celălalt. Vom avea mereu sentimente de iubire unul față de celălalt, am avut mereu și vom avea și de acum înainte. Ne știm deja de peste 10 ani, de mult timp. Simt că am crescut și ne-am maturizat în timp”, a mai spus Xonia pentru FANATIK.

Artista, dezvăluiri despre cea mai importantă relație din viața ei: „Eu și Michael am format o familie”

Cântăreața nu a putut da uitării povestea de iubire pe care a trăit-o cu afaceristul american. Cei doi au avut o relație presărată cu despărțiri și împăcări, însă respectul nu a lipsit niciodată dintre ei. Tocmai acest respect, spune Xonia, au făcut-o să rămână prietenă cu Michael. Acum rămâne de văzut dacă prietenia se va transforma înapoi în iubire.

ADVERTISEMENT

„Am avut numai relații serioase, doar asta îmi doresc și caut. Eu și Michael am format o familie și consider că este normal să păstrăm o prietenie. A fost una dintre cele mai importante relații.

ADVERTISEMENT

Mi-aș fi dorit să păstrez și cu foștii mei o relație de prietenie, dar nu s-a putut. Cred că acest lucru nu s-a întâmplat în relațiile trecute și s-a întâmplat acum pentru că acum a existat o altfel de legătură.

Cu Michael am avut acea relație de prietenie înainte. Cu alții am intrat direct în relație și nu s-a putut concretiza într-o prietenie”, a declarat cunoscuta cântăreață.

Xonia a colaborat cu partenera de scenă a lui Chris Brown datorită lui Michael

susține că afaceristul milionar a fost un sprijin pentru ea și în ceea ce privește cariera sa. Acesta i-a făcut cunoștință cu Jordin Sparks, artista care a colaborat cu Chris Brown. Cei doi au strans la videoclipul piesei „No Air” 430 de milioane de vizualizări.

„Am colaborat cu Jordan Sparks pentru un eveniment pe care eu l-am organizat împreună cu Michael pentru o divizie a firmei. Sunt multe lucruri pe care le-am făcut, dar nu le-am postat. Jordan Sparks are o piesă cu Chris Brown, No Air se numește. Este o artistă și o persoană foarte cumsecade. Am și poze cu ea, dar nu am apucat să postez. Vreau să fiu puțin mai punctuală cu postările.

Am ajuns să cunosc astfel de persoane și cu ajutorul lui Michael. Evenimentul acesta l-am organizat și ne-am ocupat de el împreună”, a mai spus Xonia pentru FANATIK.

Artista este pregătită să îmbrace rochia de mireasă: „Aș vrea să fiu mireasă”

Cu toate că este singură acum, cel puțin oficial, frumoasa artistă se visează mireasă într-o zi. Xonia abia așteaptă să își facă părinții socrii mici, cu toate că, spune artista, nu pun presiune pe ea.

„Sunt deschisă către o relație, dar să fie serioasă. Vreau să fiu cu o persoană care să fie deschisă față de mine și să își dorească același lucru ca mine. Nu sunt deschisă pentru aventuri. Într-o zi aș vrea să fiu mireasă, dar nu grăbesc lucrurile și le las să decurgă cum vrea Dumnezeu.

Părinții mei nu mă presează să mă mărit, sunt norocoasă că nu am presiunea aceasta asupra mea. Ei mă susțin din plin, când va fi momentul, va fi. Vor fi foarte fericiți. Ei vor ca eu să fiu fericită și sănătoasă și atunci și ei vor fi bine”, a concluzionat Xonia pentru FANATIK.