Xonia, declarații surprinzătoare după scandalul uriaș: “Cea mai bună variantă a mea”

Xonia face declarații fără perdea! Celebra artistă a dat cărțile pe față și a povestit totul despre viața ei. În interviul exclusiv pentru FANATIK, blondina a vorbit despre regretele trecutului, despre planuri de viitor, dar și despre momentul în care va deveni mireasă. În plus, am aflat și ce nu ar putea vreodată să îi ierte bărbatului care îi va fi alături.

Xonia, alimentație strictă din cauza problemelor de sănătate

Frumoasa cântăreață a recunoscut faptul că are un diagnostic medical care îi interzice anumite plăceri culinare. Tocmai de aceea, Xonia a apelat la sfaturile și îndrumările unui specialist, care o ajută să aibă o dietă echilibrată. În plus, lucrează din greu și la sala de fitness, pentru a avea un trup sculptat și tonifiat.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește intervențiile estetice, Xonia nu dezminte faptul că a apelat la anumite proceduri, care au ajutat-o să arate bine. Cu toate acestea, blondina spune că și gena bună are o importanță aparte în ceea ce privește aspectul său fizic. Pe lângă asta, atitudinea pozitivă și faptul că nu s-a lăsat doborâtă de greutățile prin care a trecut, au ajutat-o din toate punctele de vedere.

“Eu am nevoie de o dietă specifică, care mă ajută cu diagnosticul meu”

Arăți foarte bine și multă lume te apreciază pentru asta. Care este secretul? Ce alimente consumi? Faci sport în mod regulat?

ADVERTISEMENT

– Mulțumesc frumos. Îmi doresc să arăt și mai bine, pentru că oricum se spune că întotdeauna e loc de mai bine. Tocmai de aceea vreau să încep antranamentele cu un antrenor personal. El are grijă și de dieta mea, de alimentație. Va fi o dietă personalizată pentru că eu nu pot mânca orice aliment, e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Am nevoie de o dietă specifică, care mă ajută cu diagnosticul meu medical.

Care sunt intervențiile tale preferate, care te fac să arăți ca o adolescentă?

– Tratamentele corporale și faciale consider că m-au ajutat de-a lungul timpului. Am apelat la ele pentru a mă menține și pentru că mi-au oferit încredere și mai multă în propria persoană. Asta pe lângă genetică și bineînțeles felul cum alegi să îți trăiești viața. În plus, eu sunt o persoană pozitivă și fericită.

ADVERTISEMENT

Chiar cred că asta este foarte important, atitudinea cu care privim viața. Multe persoane au tendința să fie pesimiști, supărați, iar aceste lucruri se reflectă și în aspectul fizic. Cu cât ești mai vesel și ai o atitudine pozitivă, cu atât vei radia mai mult. Nu degeaba se spune că frumusețea vine și din interior.

Xonia, o copilărie aparte: “Nu am avut viață socială”

Cum a fost copilăria ta?

– Nu am avut o copilărie “normală”, dar a fost normală cumva pentru mine. Am avut o copilărie plină de tot felul de activități. Am făcut balet de performanță, asta pe lângă muzică și actorie. Nu am avut o viață socială în adolescența mea, nu aveam foarte mulți prieteni cu care ieșeam sau mă distram. Dar sinceră să fiu, nici nu am simțit lipsa aceasta de socializare. Pentru că făceam ceea ce iubeam și aveam succes pe plan profesional. Iar asta mă împlinea.

Care sunt diferențele dintre Australia și România?

– Nu se poate compara o țară din Europa care are atât de multă istorie, cum e România. Care a trecut prin atât de multe lucruri, cu o țară relativ nouă. Oamenii în Australia nu prea știu și nu înțeleg ce înseamnă greutățile vieții, spre deosebire de România.

ADVERTISEMENT

Acolo, în Australia oamenii trăiesc în bula lor, dacă pot să spun așa. Ce-i drept, avem oportunități destul de multe, dar se și muncește foarte mult pentru a obține un trai decent.

Xonia, de la artistă la o carieră în criminalistică

Părinții te-au susținut în carieră?

– Mă consider foarte norocoasă că familia mea mereu m-a susținut în deciziile mele, dorințele mele. Ei au fost cei care mi-au fost alături în orice clipă și m-au îndrumat întotdeauna. Eu mereu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia pe care o am, chiar mă consider norocoasă și binecuvântată din punctul acesta de vedere.

Ce îți doreai să devii atunci când erai mică? Dacă nu ai fi ales să fii artistă, ce altă meserie ți-ar fi plăcut să practici?

– Mereu am vrut să fiu pe scenă. Mi-a plăcut încă de când eram copil să fiu în centrul atenției, să performez și să-i binedispun pe cei din jurul meu! Iar dacă nu aveam talent și nu munceam să obțin ceea îmi doream, probabil m-aș fi reorientat. Dar sunt fericită că am avut ambiție și dorința de a-mi transforma visele în realitate și de a obține rezultate de care sunt mândră. Probabil dacă nu aș fi ales calea muzicii, aș fi optat pentru criminalistică, deoarece îmi plăcea foarte mult.

“Consider că sunt cea mai bună versiune a mea în momentul de față”

Care este cel mai mare regret al tău?

– Trebuie să recunosc faptul că am câteva regrete. Dar în același timp, înțeleg că dacă viața mea nu ar fi decurs așa, eu nu aș mai fi fost persoana care sunt în ziua de azi. Iar eu pot spune că sunt în momentul de față

Toate lucrurile prin care am trecut și pe care le-am trăit m-au modelat în ceea ce sunt astăzi, iar lucrul acesta este important pentru mine. Probabil dacă nu aș fi avut unele dintre experiențele prin care am trecut, nu aș mai fi fost la fel în acest moment.

Care este cea mai mare dorință a ta în momentul de față?

– Pe plan profesional știu foarte bine ce vreau. Îmi doresc să ating și să lucrez la obiectivele mele. Vreau să muncesc, ca să-mi transform și restul visurilor pe care le am în realitate. Tocmai de aceea acum încerc să mă concentrez cât mai mult pe cariera mea.

Xonia recunoaște: “Vreau să îmi întemeiez o familie”

Dar pe plan personal, ce dorințe ai? Ți-ai dori să îți întemeiezi o familie?

– Da, îmi doresc o familie. Chiar îmi doresc să întâlnesc un bărbat potrivit pentru mine. Să îl iubesc și să mă iubească. Vreau să ne facem o casă a noastră, . Cred că acesta este visul oricărei femei.

Te vezi mireasă? Cum ar arăta rochia visurilor tale?

– Da, cu siguranță m-aș vedea mireasă. Însă în ceea ce privește rochia, nu mă pot pronunța acum. Nu am un anumit model în minte pe care mi-l doresc. Gusturile mele se tot schimbă în ceea ce privește moda. Așa că rămâne să vedem atunci, când va fi momentul, ce voi decide.

Ce nu ar putea Xonia să îi ierte unui bărbat: “Nu ar trebui să existe așa ceva”

Regreți ceva din relațiile din trecut?

– Nu. Am învățat câte ceva de la fiecare om cu care am fost implicată într-o relație. Am evoluat și eu la rândul meu ca persoană și le mulțumesc frumos celor care au făcut parte din viața mea pentru lecțiile primite. Deci regrete nu pot spune că am, consider că totul s-a întâmplat cu un scop.

Ce nu ai putea să îi ierți niciodată unui bărbat?

– Asta este o întrebare care pare simplă, dar de fapt, nu este. E mult mai complicat și e important când îți alegi partenerul să fiți o echipă. Cred că trebuie să lucrați împreună pentru aceleași obiective. Însă abuzul fizic nu pot să-l iert. Este un lucru peste care nu ar trebui să treacă nicio femeie. În niciun caz nu ar trebui să existe așa ceva într-o relație sănătoasa, în care partenerii se iubesc.

Celebra artistă, despre pretențiile pe care le are de la un bărbat: “Să mă facă să zâmbesc”

Care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă bărbatul de lângă tine?

– Să fie bărbat, din toate punctele de vedere. Punct! Și să știe cum să mă facă să zâmbesc, asta e foarte important pentru mine.

În ce obiecte investești cei mai mulți bani?

– În sănătatea mea. Asta este prioritatea mea acum și asta va fi și pe viitor. Mi se pare cel mai important lucru, de care trebuie să avem grijă cât de mult putem. Restul vin și pleacă, dar sănătatea este extrem de importantă.

“Cred că m-am născut în era greșită”

Dacă ar fi să dai timpul înapoi, ce ai schimba din trecutul tău?

– Anii în care m-am născut. Chiar cred că m-am născut în era greșită. Nu prea mă regăsesc în perioada aceasta în care m-am născut. Altceva nu cred că aș schimba.

Ce nu ai face niciodată, nici pentru 1 milion de euro?

– Niciodată nu mi-aș încălca principiile de viață. Nu aș face asta pentru nicio sumă de bani. Țin foarte mult la principiile și la concepțiile mele și nimic nu ar putea să mă facă să gândesc altfel.

Ce planuri de viitor ai? Ce vacanțe ai planificate pentru vara aceasta?

– Momentan nu am prea multe planuri. Dar am planificată o călătorie în Grecia, pentru că voi merge la ziua unei prietene de-ale mele. În rest, nu am planificat nimic. Vreau să mă concentrez asupra carierei mele și a vieții profesionale.