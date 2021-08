Xonia, dezvăluiri despre boala de care suferă. Artista se teme pentru viața ei: „Pot ajunge fără o parte din organe”

Xonia a făcut dezvăluiri despre boala gravă de care suferă și pentru care urmează un tratament destul de dur. Blondina a povestit cum încearcă să țină boala sub control și speră să nu ajungă pe masa de operație.

Boala artistei este cea care i-a cauzat umflarea feței în trecut, iar acum trebuie să fie atentă astfel încât să nu degenereze. Vedeta s-a întors din SUA pentru a urma un tratament în România.

Xonia, dezvăluiri despre boala de care suferă. Artista se teme pentru viața ei

a făcut dezvăluiri despre boala de care suferă de ani buni. Artista a fost nevoită să revină în România pentru a urma un tratament destul de dur, sperând că simptomele afecțiunii se vor ameliora.

Este vorba despre o boală autoimună, așa cum a declarat vedeta în cadrul unei emisiuni. Xonia nu a oferit detalii legate de diagnostic, însă tratamentul este unul destul de puternic și îi dă stări de rău.

Medicii au fost nevoiți să-i schimbe schema de tratament pentru ca artista să nu mai aibă reacții adverse.

„Am început un nou tratament, nu mi-a fost prea bine în ultimele luni. Sunt mai bine acum, sunt sub observația medicului, să se asigure că este totul în regulă cu noua schemă de tratament.

Nu sunt pregătită să discut despre diagnosticul meu, este vorba despre o boală autoimună. Am încercat un tratament mai puțin dăunător, am încercat să îmi aplic foarte multe lucruri naturale, plus medițatie, credință”, a declarat Xonia la Antena Stars, potrivit

Xonia și speră să nu ajungă la operație. În cel mai rău caz, artista și-ar putea pierde părți din anumite organe. Cântăreața speră ca noul tratament să dea rezultate mai bune.

„Boala poate evolua, se poate agrava. Mi-e foarte frică de operație și să nu îmi lipsească o parte din organele mele din corp. Este grav, de aceea încerc să respect indicațiile medicului.

Nu am putut să țin întruna, de aceea am schimbat schema de tratament ca să pot să țin totul mai ușor sub control”, a continuat vedeta.

Xonia s-a stabilit în SUA, alături de iubitul ei milionar, cu care este împreună de ceva timp. Aceștia locuiesc în Los Angeles și au fost prieteni înainte să formeze un cuplu.