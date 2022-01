Xonia, dezvăluiri despre Survivor România 2022. Cum a fost experiența pentru artistă

Fosta Faimoasă din Republica Dominicană a făcut mai multe dezvăluiri despre emisiunea de la Pro TV, unde a stat o perioadă destul de scurtă. Vedeta spune că era pregătită din punct de vedere psihic.

Cântăreața a trecut prin multe experiențe pe parcursul unei săptămâni, dar s-a adaptat foarte repede la condițiile din junglă. a gustat din tot ce înseamnă competiția sportivă.

A rezistat la toate schimbările și nu s-a plâns de nimic. În plus, Xonia este o persoană puternică mental, în general, de aici și dorința de a reuși să se integreze.

Xonia, detalii după plecarea de la Survivor România 2022. Ce a povestit cântăreața

„Am trecut prin cele mai grele momente împreună cu colegii mei din echipa Faimoșii. Ce a fost mai greu a trecut. Nu am avut acoperiș, foc să ne încălzim sau să gătim.

Dar ce să gătim, dacă nu am avut mâncare? Căutam cocos prin toată jungla și spărgeam nucile să mâncăm. Fără comodități, am dormit pe podea de lemn, de ne-am învinețit corpurile.

Ne-a plouat, fiindcă nu am reușit să terminăm în timp util. Au fost multe stări. Fiecare persoană avea stările sale de adaptare, dar eu am rezistat.

Eram nedormită, neodihnită, epuizată psihic, dar mental am fost foarte puternică și pregătită pentru următoarea luptă pe traseu”, a declarat Xonia într-un interviu pentru .

Xonia, despre eliminare sa de la Survivor România. De ce a fost propusă de Elena

Cântăreața și-a dorit să rămână o perioadă cât mai lungp în concurs, mai ales că s-a pregătit intens înainte de a pleca la Survivor România. A ținut post negru timp de cinci zile.

A demonstrat că este o adevărată supraviețuitoare, chiar dacă a fost nominalizată de Elena Chiriac, care a fost în trecut la un alt show, „Ferma vedetelor”.

„Nu consider că sunt o victimă și nu asta este impresia pe care vreau să o las. Însă, nu consider că era timpul să părăsesc concursul și sunt sigură că și Elena este conștientă că nu a făcut cea mai bună alegere.

Am înțeles care era motivul ei să mă nominalizeze. Însă și eu am argumente să susțin de ce nu era cazul, cea mai clară dovadă fiind că nu am fost votată de echipa mea spre eliminare, inclusiv de mentorul ei, Cătălin Zmărăndescu. Cred că asta zice tot.

Ea este încă tânără, are multe de învățat. Însă faptul este consumat, așa a fost să fie, iar eu am încredere în Dumnezeu și în drumul pe care mi-l arată.

Mă bucur enorm că am făcut parte din această emisiune, că am ajuns să trăiesc această experiență, că mi-am arătat mie că pot, că sunt pregătită să fac față la orice greutate îmi aduce viața”, a mai spus Xonia, mai arată sursa citată.