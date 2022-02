După Survivor, Xonia a dezvăluit de ce s-a despărțit de iubitul milionar: “De Valentine’s Day plec în Australia”

În viața Xoniei au loc multe schimbări în ultima perioadă. Artista a luat parte la competiția Survivor România 2022, unde și-a testat limitele și, la scurt timp după întoarcerea din jungla dominicană,

Invitată, marți, în emisiunea Vorbește Lumea, Xonia a declarat că este gata să iubească din nou și este pregătită pentru orice i-a rezervat viața.

„Eu trebuie să fiu deschisă pentru orice îmi aduce Universul”

a declarat că ea și Michael, fostul său iubit, au hotărât să o ia pe drumuri separate și să rămână buni prieteni. De Valentine’s Day va merge în Australia, la familia ei, pe care nu a mai văzut-o de o lungă perioadă de timp.

„De Valentine’s Day eu am biletul de avion să plec acasă, în Australia, să-mi văd familia și fratele, pentru că nu i-am văzut de doi ani. Nu am iubit. Momentan am decis că e mai bine să rămânem prieteni, vom vedea pe viitor.”, a spus Xonia.

Faimoasa a mărturisit faptul că ea și fostul său iubit au fost buni prieteni înainte de a-și începe relația de dragoste. Chiar dacă era pregătită să renunțe definitiv la viața din România pentru a se muta în Los Angeles, alături de el, Xonia nu vrea să rămână blocată în trecut și este gata să iubească din nou.

„Eu consider că orice lucru în viață se întâmplă cu un motiv. Orice schimbare este bine primită. Eu trebuie să fiu deschisă pentru orice și oricine îmi aduce Universul în viață, că altfel lucrurile nu se leagă.”,

Cum vede Xonia relația ideală?

Cântăreața a dezvăluit că bărbatul ideal nu există, dar într-o relație se ghidează după anumite criterii, pentru a putea fi pe deplin fericită.

„În primul rând trebuie să existe chimie între cele două persoane. Trebuie să fie respect între noi, să ne apreciem, să fie iubire, stabilitate emoțională. Nu oricine poate să facă față și să fie susținător al carierei mele muzicale.”, a mărturisit artista.

Când vine vorba despre ce nu ar accepta din partea unui bărbat, Xonia are două reguli clare: își dorește ca partenerul de viață să fie sincer și să îi respecte familia.

„Minciunile nu-mi plac. Eu nu mint. Dacă nu avem încredere, dacă nu avem această fundație într-o relație, nu văd că va funcționa.

Nu sunt geloasă. Sunt foarte protectivă față de familie, dacă văd ceva și nu-mi convine… nu există. Familia mea pentru mine înseamnă absolut totul.”, a declarat Xonia.