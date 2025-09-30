Yamal de Kazahstan, principalul pericol pentru Real Madrid. Cine e puștiul minune, care se confruntă azi cu Mbappe și Vinicius

Un jucător care nu a atins încă vârsta majoratului, Dastan Satpayev, este cea mai mare amenințare al lui Kairat Almaty,

Satpayev bate record după record în Kazahstan

Satpayev, care a împlinit 17 ani în august, și-a făcut debutul în competiție, la Lisabona, împotriva lui Sporting (scor 1-4). “La nivelul lui de vârstă, este cel mai talentat jucător din întregul spațiu ex-sovietic”, a declarat pentru EFE Ilya Omarov, un cunoscut jurnalist sportiv kazah.

Fotbalistul, născut în Almaty, al doilea oraș al Kazahstanului, și-a făcut debutul la seniori, în februarie 2025, pentru Kairat, în Supercupă. El a marcat primul său gol, în martie, într-un meci de campionat împotriva lui Astana.

În aceeași lună, Dusan a purtat pentru prima dată și tricoul echipei naționale, cu care a jucat 45 de minute împotriva reprezentativei Curacao. Acum are șase selecții pentru naționala țării lui.

Se bate pentru titlul de golgheter în campionatul intern

Satpayev a marcat deja 11 goluri și este la doar două în spatele celui mai bun marcator din Kazahstan. Cu cele două goluri de lunea trecută împotriva lui Zhenis, a devenit primul jucător minor din istoria Kazahstanului care a marcat zece goluri într-un singur sezon.

“Are o viteză explozivă, un centru de greutate scăzut, este cinic în fața porții adversare și este, de asemenea, puternic mental. Pentru vârsta lui este foarte profesionist. În ciuda tinereții sale, își asumă responsabilitatea pentru jocul echipei, atât în Kairat, cât și în echipa națională a Kazahstaniei”, este caracterizarea care i-a fost făcută puștiului kazah.

“Aduce cu Agüero pentru viteza, demarcarea și șuturile sale. Și are toate condițiile pentru a reuși. Dar cel mai important lucru este că îi place să muncească”, a declarat pentru EFE Rauan Mutair, de la portalul kazah Kursiv Media.

A semnat deja cu Chelsea

. Cu toate acestea, el nu se va putea alătura echipei londoneze până la împlinirea vârstei de 18 ani, în august 2026, din cauza regulilor UEFA.

“În ultimele șase luni a făcut multe progrese. Arată că poate concura împotriva unor echipe de nivel european. În curând îl vom vedea în meciurile cu echipe de top. Are un viitor grozav”, a spus antrenorul său.

În acest fel, el va putea urma calea unui alt ilustru jucător de la Kairat, rusul Andrei Arshavin, care a jucat pentru Arsenal, rivala directă a lui Chelsea. Acesta și-a încheiat cariera la echipa din Kazahstan, în 2018, după ce a jucat 84 de meciuri și a marcat 24 de goluri pentru Kairat.

Pe urmele lui Khusanov, de la Manchester City

“Dastán este un fotbalist care a trecut prin toate categoriile clubului de la vârsta de șase ani. Nu e o întîmplare. Este rezultatul a zece ani de muncă a academiei de tineret a echipei Almaty. Într-un meci recent al echipei naționale a Kazahstaniei împotriva Țării Galilor, opt titulari au fost formați de Kairat. Suntem ca Masia kazahă”, a spus Mutair.

Ascensiunea lui Dastan Satpayev este remarcabilă, ținând cont că foarte puțini fotbaliști din Asia Centrală au reușit să-și facă o carieră în echipe europene de nivel înalt. La momentul actual, doar fundașul uzbec Abdukodir Khusanov, care joacă pentru Manchester City, se află în această situație.