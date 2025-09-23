Yamal sau Dembele, cine merita Balonul de Aur? Adrian Mutu a lămurit controversa anului: „Nu poți să-i compari. El merită”

, francezul fiind recompensat pentru sezonul fantastic pe care l-a avut în tricoul lui PSG, alături de care a cucerit patru trofee, printre care și UEFA Champions League. Adrian Mutu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre „duelul” dintre Dembele și principalul său contracandidat la Balonul de Aur, Lamine Yamal.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu a reacționat după ce Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur

Adrian Mutu, ultimul fotbalist român nominalizat la Balonul de Aur, e de părere că Ousmane Dembele a meritat cel mai important premiu individual din fotbal în acest an. Fostul mare atacant a criticat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA .

„Nu e jucătorul meu favorit, dar e o decizie corectă la ce a câștigat. (n.r. ar fi meritat Yamal? Tatăl său a făcut scandal) Nu. Tatăl lui Yamal e mai tânăr ca mine, nu înțelege… Yamal a avut un sezon bun, dar nu poate fi comparat cu Dembele, care a câștigat Champions League și așa mai departe. A avut un nivel foarte bun Dembele în sezonul trecut.

ADVERTISEMENT

(n.r. ai fi văzut alt Balon de Aur?) Nu știu ce să zic, dar tot din echipa PSG-ului aș fi luat, mi-au plăcut Vitinha și Nuno Mendes, dar sunt mijlocaș și fundaș, n-ai ce să faci. Tatăl lui Yamal nu știe că deținătoarea Champions dă Balonul de Aur, dar învață”, a afirmat Adrian Mutu în exclusivitate pentru FANATIK.

Robert Niță, reacție acidă la adresa tatălui lui Lamine Yamal

Și Robert Niță a considerat că Ousmane Dembele a meritat Balonul de Aur, iar fostul jucător al Rapidului nu a apreciat declarațiile făcute de tatăl lui Lamine Yamal. „Dembele a avut performanțe cu echipa de club, a fost bun și la echipa națională. Și-a pus amprenta pe 80% dintre meciurile echipei de club. Câștigând trofee cu echipa de club, nu prea ai cum să nu-i dai. Bine, că nu e un nume, că mediatic nu e la nivelul altora, ok. Fotbalistic, a meritat.

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Yamal a fost diplomat la conferința de presă, când a ieșit cu băiatul lui, care a câștigat premiul de cel mai bun jucător U21 al doilea an la rând. Dar apoi, e sunat de la cei de la El Chiringuito și spune că l-au nedreptățit pe fiul lui. Dar, e puțin mai bătrân decât fiul lui, e născut târziu, probabil că de aceea a și avut această reacție. Poate un părinte vede altfel lucrurile, dar fotbalistic sută la sută Dembele e câștigătorul meritat”, a afirmat Robert Niță în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT