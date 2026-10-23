„Yamal sau Kane?”. Dezbatere încinsă pe tema Balonului de Aur la Fanatik Exclusiv. Comparație cu Mutu: „Poate el câștiga finala cu cei 10 din ’94”

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Cine merită să câștige Balonul de Aur: Lamine Yamal sau Harry Kane? Întrebarea a provocat o dezbatere aprinsă la FANATIK EXCLUSIV, unde Marcel Pușcaș și Narcis Drejan au analizat performanțele individuale și rolul trofeelor în desemnarea celui mai bun fotbalist al lumii. Discuția a depășit rapid granițele fotbalului internațional și a ajuns la Gheorghe Hagi, Adrian Mutu și Generația de Aur a României.

Lamine Yamal sau Harry Kane? Marcel Pușcaș și-a anunțat favoritul la Balonul de Aur

Alegerea celui mai bun fotbalist al lumii stârnește controverse atunci când realizările individuale sunt puse față în față cu trofeele câștigate alături de echipă. La FANATIK EXCLUSIV, Marcel Pușcaș a analizat argumentele în favoarea lui Harry Kane, dar și situația altor jucători importanți din fotbalul mondial, precum Kylian Mbappé. Fostul fotbalist și conducător de club consideră că Lamine Yamal are cele mai mari șanse să câștige Balonul de Aur, tocmai datorită succeselor obținute alături de echipele sale.

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„Iar mă duc la criterii sau la criterii. Care e criteriul la Kane? Gheata de Aur a Europei și campion cu Bayern München și semifinală de Campionat Mondial. Mbappé nu a luat nimic, e golgheterul Campionatului Mondial. Eu zic că Yamal o să ia Balonul de Aur, pentru că are toate cupele în mână, în stânga și dreapta”, a declarat Marcel Pușcaș la FANATIK EXCLUSIV.

Narcis Drejan merge tot pe mâna lui Lamine Yamal: „Și la ce vârstă…”

Narcis Drejan a fost de acord cu Marcel Pușcaș și l-a indicat, la rândul său, pe . Jurnalistul a pus accentul pe vârsta fotbalistului Barcelonei și pe palmaresul pe care acesta l-ar avea deja, potrivit argumentelor prezentate în cadrul emisiunii.

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„Yamal câștigă. A luat cu Barcelona titlul, apoi a devenit campion mondial și la ce vârstă… Este și campion european și mondial, ce ar putea să-și mai dorească un jucător?”, a spus Narcis Drejan.

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Adrian Mutu cu Generația de Aur din 1994? Comparația spectaculoasă făcută de Marcel Pușcaș

Unul dintre cele mai interesante momente ale discuției a fost comparația dintre Gheorghe Hagi și Adrian Mutu, două dintre marile nume ale fotbalului românesc. Marcel Pușcaș a lansat un scenariu ipotetic: ce s-ar fi întâmplat dacă Adrian Mutu ar fi avut, la Campionatul European din 2008, colegii de care a beneficiat Gheorghe Hagi la Mondialul din 1994? În opinia sa, o asemenea echipă ar fi putut ajunge chiar până în finala turneului continental.

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„Eu pe Kane îl pomenesc în carte, în comparație cu Lautaro Martínez. Ce înseamnă echipa, nu doar jucătorul în sine. Este mult relativism în treaba asta. Dacă nu ai tu pe ceilalți 10 lângă, te duci la circ. Ce faci, Gică Hagi, cu ăia 10? Poate dacă Mutu îi avea pe ăia 10 din ’94 în 2008 am fi jucat finala Campionatului European. Ne jucăm cu fanteziile. Fac comparație între Kane, jucător peste Lautaro Martínez, care este deja campion mondial”, a continuat Marcel Pușcaș.

România a ajuns în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din 1994, cu Gheorghe Hagi liderul unei generații extraordinare. La EURO 2008, naționala cu Adrian Mutu în teren a fost eliminată încă din faza grupelor, după confruntări cu Franța, Italia și Olanda. Diferența dintre cele două rezultate i-a oferit lui Marcel Pușcaș un exemplu pentru a susține că palmaresul nu poate fi singurul criteriu de evaluare a unui jucător.

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„CEI 33”, cartea lui Marcel Pușcaș, disponibilă împreună cu revista FANATIK

Dezbaterea despre Lamine Yamal, Harry Kane și marile nume ale fotbalului românesc pornește de la una dintre temele abordate de Marcel Pușcaș în volumul „CEI 33”: cât de corect pot fi comparați fotbaliștii din generații și echipe diferite?

Autorul analizează atât calitățile individuale, cât și importanța colectivului, oferind exemple din istoria fotbalului românesc și internațional. . Volumul nu se comercializează separat, ci exclusiv alături de revista FANATIK.