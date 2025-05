Yamato Zaharia, în tandrețuri cu o designeriță! Iubita luptătorului a furat toate privirile la Heroes 12 MMA. Foto

Y El și-a bătut adversarii în mai toate galele în care a fost prezent și se pare că s-a apropiat de o șatenă extrem de frumoasă. FANATIK l-a surprins alături de o tânără designer.

Yamato Zaharia, văzut alături de o șatenă la gala Heroes 12

Nu mai puțin de 10 meciuri de foc au fost programate, iar iubitorii sporturilor de contact s-au delectat cu dueluri de senzație. Bodyguardul lui Mike Tyson se bate în main event.

Oamenii care și-au cumpărat bilet la evenimentul de la Sala Polivalentă au putut vedea dueluri de foc, dar și apariții ceva mai rare. Fundașul central al celor de la FCSB, Siyabonga Ngezana, a fost și el prezent la eveniment.

Nu aveau cum să lipsească femeile frumoase la un astfel de eveniment, iar Yamato Zaharia, sportivul român specializat în arte marțiale, cunoscut pentru performanțele sale în Kempo și MMA (arte marțiale mixte), a stat alături de o șatenă superbă.

FANATIK i-a surprins pe cei doi la masă. Yamato a fost ba arbitru la meciuri, ba partener de discuție pentru Izabela Mercan, o tânără designer care a furat toate privirile la gala Heroes 12.

Din informațiile FANATIK, Yamato ar urma să fie model pentru Izabela la o prezentare de modă. Se pare că cei doi au dezvoltat o relație destul de puternică în ultima vreme, iar sportivul a adus-o și la o gală de MMA.

Yamato Zaharia: „Am aflat că e destul de grav: am niște fracturi de stres la nivelul tibiilor”

„De Revelion am stat alături de singura persoană care va fi până la final alături de mine, adică eu. Nu mi-am dorit să merg în club, nici la munte, alături de familia mea. Am stat singur acasă. În ultima perioadă am avut mai multe probleme de sănătate, cu operația la mână. Între timp mi-am scos și un lipom de grăsime de pe cap, apoi m-am operat și mi-am scos și amigdalele, pentru că mi se inflamau foarte des, mă dureau.

Am vrut să intru cu kilometrii dați înapoi în noul an. Sper să-mi rezolv și altă problemă de sănătate, cea cu picioarele. Am aflat că e destul de grav: am niște fracturi de stres la nivelul tibiilor și, dacă nu se reduc inflamațiile, există riscul să se rupă tibia deodată”, spunea Yamato Zaharia într-un interviu pentru CanCan.