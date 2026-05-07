Sport

Yamato Zaharia revine în cușcă și promite să își zdrobească adversarul: „O să-i iau penele și le agăț în camera trofeelor”. Exclusiv

Yamato Zaharia revine în cușca de MMA într-o gală de top din România. FANATIK a stat de vorbă cu celebrul luptător, care promite să își facă praf adversarul
Cristian Măciucă
07.05.2026 | 23:00
Yamato Zaharia revine in cusca si promite sa isi zdrobeasca adversarul O sai iau penele si le agat in camera trofeelor Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Yamato Zaharia revine în cușcă și promite să își zdrobească adversarul: „O să-i iau penele și le agăț în camera trofeelor”. FOTO: Facebook RXF
ADVERTISEMENT

Yamato Zaharia (29 de ani) se pregătește să strălucească, din nou, în cușca de MMA. Unul dintre cei mai populari luptători din România are meci la gala Empire Fighting Championship 3, programată vineri, 8 mai, la „Sala Polivalentă” din București. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Yamato a prefațat confruntarea cu Henrique „Manaura” Melo.

Yamato Zaharia vrea să își distrugă oponentul de la EFC 3: „Aici o să dea de un urs”

Empire Fighting Championship, una dintre cele mai în vogă promoții de la noi din țară, va pune în scenă ediția cu numărul. Cap de afiș al evenimentului va fi nimeni altul decât Yamato Zaharia. Celebrul sportiv va reprezenta România, în main event, acolo unde se va duela cu brazilianul Henrique „Manaura” Melo.

ADVERTISEMENT

Deși nu își subestimează adversarul, Yamato Zaharia nu concepe să piardă meciul cu „Manaura” Melo, căruia i-a transmis un mesaj extrem de dur. „O să fie un meci foarte greu împotriva unui luptător cu experiență în MMA, mai ales în lupta de grappling, dar am mare încredere că îl voi dovedi.

A spus că vine după capul meu, dar țin să îi reamintesc că aici e România, unde zilnic trăim într-o junglă urbană și nu îmi e frică de nimic. Îi transmit să țină minte că degeaba se aseamănă cu un jaguar, că aici o să dea dea de un urs. O să îi iau penele și o să le agăț la mine în camera trofeelor”, a declarat Yamato Zaharia, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24.ro
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Henrique Melo și Yamato Zaharia
Henrique Melo, față în față cu Yamato Zaharia

Cine e Henrique „Manaura” Melo, adversarul lui Yamato Zaharia

Yamato Zaharia știe că nu va avea un meci deloc ușor. Henrique „Manaura” Melo are centura neagră în BJJ și deține centura de campion al promoției Brazilian Fighting Championship. Adversarul lui Yamato consideră că are reflexe și explozie asemenea unui jaguar, mai ales că provine din triburile din jungla amazoniană din orașul Manaus.

ADVERTISEMENT
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a...
Digisport.ro
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”

Ultima luptă a lui Melo a fost în octombrie 2025 în promoția Okagon, una dintre cele mai puternice promoții de MMA din lume, care a detronat UFC-ul ca număr de spectatori. Acolo a pierdut însă în fața lui Tamerlan Dulatov, un sportiv german cu un palmares de 5-0.

ADVERTISEMENT

Cum poți vedea gala EFC 3

Gala EFC 3, acolo unde Yamato Zaharia va lupta în main event, este programată vineri, 8 mai, de la ora 20:00, în „Sala Polivalentă” din București. Evenimentul poate fi urmărit și în format PPV, prețul unui abonament fiind de 55 de lei. Cei care vor să vadă show-ul live își pot achiziționata bilete de pe site-ul empire-fighting-championship.ro, acolo unde cel mai ieftin tichet costă 80 de lei.

  • 5300 de locuri este capacitatea pe care o are „Sala Polivalentă” din București
  • 13 lupte sunt programate la gala Empire Fighting Championship 3
Lorenzo Biliboc, perla de la CFR Cluj, dezvăluie unde vrea să joace: „Pentru...
Fanatik
Lorenzo Biliboc, perla de la CFR Cluj, dezvăluie unde vrea să joace: „Pentru tata și pentru mama”. Interviu exclusiv
UEFA Europa League, manșa retur a semifinalelor. Aston Villa – Nottingham Forest și...
Fanatik
UEFA Europa League, manșa retur a semifinalelor. Aston Villa – Nottingham Forest și Freiburg – Braga se joacă ACUM. Luptă aprigă pentru finală
Daniel Oprița, anunț despre viitorul său la Steaua după 0-2 cu Sepsi: „Contractele...
Fanatik
Daniel Oprița, anunț despre viitorul său la Steaua după 0-2 cu Sepsi: „Contractele se termină!”
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul fotbalist de la Dinamo susține că nu a jucat pentru România pentru...
iamsport.ro
Fostul fotbalist de la Dinamo susține că nu a jucat pentru România pentru că a fost considerat 'trădător de țară': 'Toată lumea fugea de mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!