Yamato Zaharia revine în cușcă și promite să își zdrobească adversarul: „O să-i iau penele și le agăț în camera trofeelor”. Exclusiv

. Unul dintre cei mai populari luptători din România are meci la gala Empire Fighting Championship 3, programată vineri, 8 mai, la „Sala Polivalentă” din București. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Yamato a prefațat confruntarea cu Henrique „Manaura” Melo.

Yamato Zaharia vrea să își distrugă oponentul de la EFC 3: „Aici o să dea de un urs”

Empire Fighting Championship, una dintre cele mai în vogă promoții de la noi din țară, va pune în scenă ediția cu numărul. Cap de afiș al evenimentului va fi nimeni altul decât Yamato Zaharia. , în main event, acolo unde se va duela cu brazilianul Henrique „Manaura” Melo.

Deși nu își subestimează adversarul, Yamato Zaharia nu concepe să piardă meciul cu „Manaura” Melo, căruia i-a transmis un mesaj extrem de dur. „O să fie un meci foarte greu împotriva unui luptător cu experiență în MMA, mai ales în lupta de grappling, dar am mare încredere că îl voi dovedi.

A spus că vine după capul meu, dar țin să îi reamintesc că aici e România, unde zilnic trăim într-o junglă urbană și nu îmi e frică de nimic. Îi transmit să țină minte că degeaba se aseamănă cu un jaguar, că aici o să dea dea de un urs. O să îi iau penele și o să le agăț la mine în camera trofeelor”, a declarat Yamato Zaharia, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cine e Henrique „Manaura” Melo, adversarul lui Yamato Zaharia

Yamato Zaharia știe că nu va avea un meci deloc ușor. Henrique „Manaura” Melo are centura neagră în BJJ și deține centura de campion al promoției Brazilian Fighting Championship. Adversarul lui Yamato consideră că are reflexe și explozie asemenea unui jaguar, mai ales că provine din triburile din jungla amazoniană din orașul Manaus.

Ultima luptă a lui Melo a fost în octombrie 2025 în promoția Okagon, una dintre cele mai puternice promoții de MMA din lume, care a detronat UFC-ul ca număr de spectatori. Acolo a pierdut însă în fața lui Tamerlan Dulatov, un sportiv german cu un palmares de 5-0.

Cum poți vedea gala EFC 3

Gala EFC 3, acolo unde Yamato Zaharia va lupta în main event, este programată vineri, 8 mai, de la ora 20:00, în „Sala Polivalentă” din București. Evenimentul poate fi urmărit și în , prețul unui abonament fiind de 55 de lei. Cei care vor să vadă show-ul live își pot achiziționata bilete de pe site-ul , acolo unde cel mai ieftin tichet costă 80 de lei.