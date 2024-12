Yamato Zaharia se bate din nou cu Neveu, la RXF, din cauza ”Burlăciței” Ema Karter: „A început să o lovească”

Yamato Zaharia ajunge din nou în ring, la RXF, împotriva rivalului său de moarte, Ovidiu Neveu, asta pentru că a atentat la imaginea fostei sale iubite, ”Burlăcița” Ema Karter.

Yamato Zaharia, despre rolul de burlăciță al fostei sale iubite, Ema Karter, și meciul cu Neveu

Yamato a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că l-a supărat foarte tare atitudinea pe care a avut-o, la un moment dat, Neveu față de , mai ales având în vedere că cei doi au realizat și un film pentru adulți împreună.

Yamato Zaharia și Neveu s-au mai luptat o dată, iar victoria a fost a ex-ului Emei Karter. Pe 11 decembrie, cei doi se vor confrunta din nou. Prietenul actriței din filmele pentru adulți este convins că își va impune supremația în cușca RXF.

Yamato Zaharia a comentat și participarea fostei sale iubite, Ema Karter, în show-ul RXF ”Burlăcița”. Asta, după ce Bogdan Mocanu s-a făcut remarcat în cadrul aceleiași producții exclusiv online.

Deși nu mai are de vreo patru ani o relație de iubire cu Ema Karter, Yamato îi este aproape în orice moment al vieții sale și o susține indiferent ce face. De altfel, faptul că s-a apucat de filme pentru adulți nu a reprezentat o problemă pentru Yamato, deși mulți poate că ar fi fost geloși în locul lui.

Yamato o apără în ring pe Ema: „Voi fi alături de ea oricând”

Cu ocazia discuției purtate cu FANATIK, Yamato a ținut să îi ureze succes Emei, sperând că va găsi pe cineva potrivit ei în show-ul online. A ținut să o complimenteze, spunând că Ema e deschisă la orice persoană pentru a o cunoaște. Yamato ne-a zis că la casting-ul pentru cucerirea inimii vedetei pot participa și fete!

„După prima ediție de tip Burlacul, în care Bogdan Mocanu a fost protagonistul, unde eu am fost în juriu să îi aleg jumătatea, acum am văzut că se face Burlăcița. Așa cum deja s-a aflat, protagonista este Ema Karter, fosta mea iubită cu care eu am avut o relație foarte lungă. Au fost sentimente reale. Au fost sentimente de iubire.

Noi am rămas foarte buni prieteni și în relații de amiciție excepțională. De asta o să fiu alături de ea, indiferent de situație, timp și loc. Voi fi alături de ea oricând, așa cum am fost când Ovidiu Neveu a început să o lovească, să îi lovească imaginea. Am luat atitudine puțin. O să iau atitudine și pe 11 decembrie, în meciul pe care-l voi disputa cu el”, a declarat Yamato Zaharia, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Îi urez mult succes în emisiune”. Plus: Cine se mai bate la RXF pe 11 decembrie

În continuare, Yamato a transmis câteva cuvinte referitoare la fosta lui iubită, cu care a încercat să se împace acum doi ani, dar amândoi au ajuns la concluzia că e bine să rămână la stadiul de amici buni.

„Îi urez mult succes în emisiune, în încercarea de a-și găsi jumătatea. Domnilor sau doamnelor care se vor înscrie le urez mult succes. E o femeie puternică. S-a ridicat prin propriile ei forțe. Nu are nevoie de ajutor financiar din partea niciunui bărbat, e pe picioarele ei. Veți vedea o femeie stabilă și puternică”, a încheiat Yamato Zaharia, pentru FANATIK.

La care va avea loc pe 11 decembrie, o ediție All Stars, vor intra în ring și următorii:

Floricica Dansatoarea vs. Costică de pe TikTok;

Ralflo și Laura B vs. Perversu și Laura;

Sebastian Marcu vs. ;

Alessandro vs. Dinu;

Piciu vs. Fachiru;

Dustinel vs. Yuli și Al Capone;

Nebunu vs. Racos.