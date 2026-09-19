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Farul Constanța este pe locul 5 în SuperLiga și încearcă să își securizeze începutul bun de sezon. ”Marinarii” au trăit decăderea în sezonul trecut, fiind . Pentru a-și îndeplini obiectivul, Farul a reușit un transfer cu fast. Este vorba despre atacantul francez cu origini congoleze Yann Kitala. Fotbalistul din Hexagon i-a impresionat pe conducătorii de la malul mării cu CV-ul său.

Yann Kitala a fost coleg cu Mbappe la Clairefontaine

Născut la Paris, în 1998, dintr-o familie de imigranți congolezi, Yann Kitala s-a atașat de fotbal. Atacantul a început să joace la numai 6 ani, în academia lui Paris FC. Echipa care, în prezent, emite pretenții serioase la accederea în cupele europene, era un club mic și evolua la vremea respectivă în Liga 4 din Franța.

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Deși prima echipă a parizienilor practica un fotbal modest, academia era motorul clubului. ”Albaștrii” și-au câștigat renumele, în anii 2000, pentru recrutarea talentelor din toată regiunea Ile de France: Mamadou Sakho, Ibrahima Konate, Lassana Diarra sau Boubakary Soumare sunt doar câteva nume care s-au format în academia de la Charlety.

Yann Kitala a făcut și el pasul spre academia de excelență a lui Paris FC și a petrecut nu mai puțin de 7 ani în curtea rivalei lui PSG. Deși nu a câștigat trofee notabile la Paris FC, talentul său a fost imediat reperat. La vârsta de 13 ani, scouterii federali l-au inclus pe lista talentelor care să se alăture lui Clairefontaine, cea mai importantă academie franceză de fotbal.

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În clubul în care s-au format Thierry Henry, William Gallas și Nicolas Anelka, Yann Kitala a fost coleg cu Kylian Mbappe. Noul atacant al Farului se completa în joc cu starul francez: ”Ceea ce m-a impresionat a fost potențialul de creștere pe care îl aveau (n.r. – colegii săi) și carierele pe care le au acum. (n.r. – cu cine te-ai înțeles cel mai bine?) Pot numi câțiva jucători precum Kylian Mbappé, Fakri Amadi Ali, Arnaud Nordin, Boubacar Fofana, care a fost la Lyon și este la Servette”, a spus Yann Kitala pentru publicația franceză .

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Yann Kitala, golgheter la OL: ”M-am simțit ca un jucător de nivel înalt”

După 2 ani petrecuți la academia națională, la 15 ani, ciclul său de formare s-a încheiat și s-a alăturat academiei lui OL, unde a împărțit vestiarul cu și Maxence Caqueret. Fotbalistul a făcut rapid pasul către echipa de seniori a lui OL, dar a recunoscut că cele mai frumoase amintiri din cariera sa de fotbalist au fost la juniorii republicani:

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”Anul în care a fost creat Youth League a fost exact anul în care m-am alăturat echipei U19. Când am jucat acolo, m-am simțit ca un jucător de nivel înalt care joacă în competiții europene în timpul săptămânii și în campionat în weekenduri.

Meciul care m-a marcat cel mai mult a fost victoria cu 1-0 împotriva lui Juventus, acolo în Italia. Cred că este cel mai bun meci pe care l-am jucat de când am început să joc fotbal. În ceea ce privește performanța noastră, am arătat o determinare incredibilă”, a spus Yann Kitala, pentru publicația menționată anterior.

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Pentru echipa secundă a lui OL, a strâns 63 de meciuri și a marcat 20 goluri. Mai mult, în sezonul 2018-2019, a fost golgheterul echipei în National (liga a treia din Franța) și, deși a avut cifre impresionante pentru nivelul respectiv, nu l-a convins pe Bruno Genesio să-i acorde minute la prima formație de pe Stade Gerland.

Povestea celebării sale: ”A devenit semnătura mea”

Olympique Lyon l-a împrumutat, inițial, în Ligue 2, la FC Lorient. Fotbalistul a fost măcinat de accidentări și performanțele sale au fost infime față de așteptările pe care fanii le aveau: 2 goluri și o pasă decisivă în 14 partide. Totuși, în perioada petrecută la Lorient, Yann Kitala și-a descoperit celebrarea semnătură: binoclul. A folosit-o prima dată într-un duel cu Sochaux, echipă la care avea să evolueze ulterior:

”Totul a început pe Twitter. Vorbeam cu un suporter al lui Lorient care chiar credea în mine; mă menționa des online și am văzut asta, așa că am stat de vorbă în privat și ne-am înțeles bine. Într-o săptămână, atacantul titular s-a accidentat, așa că luptam pentru un loc în echipă. Suporterul a venit să mă vadă la antrenamente și mi-a spus că voi marca și că ar vrea să fac ceva special pentru el. M-am gândit la sărbătoare, i-am trimis un mesaj spunându-i că o voi face și am marcat! Așa că am sărbătorit și a devenit cumva semnătura mea”, a rememorat Yann Kitala.

Momentul care i-a schimbat cariera: Yann Kitala a marcat și s-a accidentat horror la debut

Deși nu a impresionat în tricoul lui Lorient, și-a trecut în palmares titlul de campion în Ligue 2. Totuși, revenit din împrumut, OL a renunțat la serviciile sale definitiv și și-a continuat cariera la Sochaux. Pentru ”galben-albaștrii” a jucat 2 sezoane, dar problemele medicale nu s-au terminat.

Yann Kitala a marcat la debut, după numai 46 de minute. Totuși, 8 minute mai târziu, după un contact cu portarul lui Auxerre, a suferit o accidentare groaznică: ruptură de tibie și peroneu, încheindu-se sezonul pentru el. A revenit după 13 luni și a marcat 6 goluri în 32 de meciuri.

Și-a încercat, ulterior, norocul în Olanda, la Almere, dar nu a confirmat și s-a întors în Hexagon, unde a ajutat-o pe Le Havre, cu 2 goluri și 5 pase decisive, să revină în Ligue 1. Odată cu promovarea în primul eșalon, Yann Kitala s-a despărțit de echipă și a ajuns, în vara anului trecut, la Vizela, în Liga 2 din Portugalia.

Pentru lusitani, a punctat o singură dată, împotriva lui Leiria, 2-2. De la începutul acestei stagiuni, Ronald Molina ”l-a tras pe linie moartă”, iar fotbalistul speră să își revitalizeze cariera la Farul Constanța.