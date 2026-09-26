Sport

Nici Isak, nici Gyokeres! Presa suedeză are un alt preferat după meciul cu România

Suedia a învins România în primul meci din Liga Națiunilor, scor 2-1, și a scos în evidență un fotbalist de 22 de ani, care va fi adversarul Universității Craiova
Catalin Oprea
26.09.2026 | 07:05
Nici Isak nici Gyokeres Presa suedeza are un alt preferat dupa meciul cu Romania
SPECIAL FANATIK
Yasin Ayari a impresionat contra României FOTO X
ADVERTISEMENT

Isak și Gyokeres, vedetele naționalei Suediei, au marcat în poarta României, dar presa de la Stockholm a avut un alt remarcat principal. Acesta este mijlocașul Yasin Ayari, lăudat inclusiv de selecționerul Graham Potter.

Yasin Ayari a avut 91% pase reușite

„E fantastic cu mingea, jocul său de pase și controlul, modul său de a citi jocul și a câștiga mingi au fost remarcabile. Mi-a plăcut tot ce a făcut azi. Curajul și responsabilitatea lui. Este tânăr, dar plin de încredere, se vede asta. Sunt foarte fericit pentru el”, a spus englezul, despre fotbalistul pe care cotidianul Aftonbladet l-a considerat omul meciului. Yasin a avut o acuratețe a paselor de 91% și a pasat decisiv la golul lui Isak.

ADVERTISEMENT

Ayari este unul dintre suedezii de import din naționala care a învins România. S-a născut și a crescut în Suedia, la Solna, însă provine dintr-o familie cu rădăcini nord-africane: tatăl său este tunisian, iar mama sa este marocană.

În vârstă de 22 de ani, el joacă pe poziția de mijlocaș central în Premier League, la clubul englez Brighton. Cota sa de piață a explodat recent, fiind evaluat în prezent la 40 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce...
Digi24.ro
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa

Tatâl fotbalistului este tunisian, mama din Maroc

El s-a remarcat și la Cupa Mondială din această vară, în meciul de debut la turneul final, când Suedia a învins Tunisia cu 5-1. Ayari a marcat un gol spectaculos, cu o „torpilă” de la distanță, însă a refuzat să sărbătorească golul, în semn de respect față de țara tatălui său.

ADVERTISEMENT
Pe 12 septembrie, Laura a fost abuzată în plină zi. Acum, a rupt...
Digisport.ro
Pe 12 septembrie, Laura a fost abuzată în plină zi. Acum, a rupt tăcerea: ”Nu contează ce făceam sau cum eram îmbrăcată”

Având o familie multietnică (tatăl tunisian și mama marocană), Ayari a fost curtat intens de federațiile de fotbal din ambele țări nord-africane, în special de Tunisia.Totuși, deoarece e născut și crescut în Suedia și a trecut prin toate naționalele de tineret ale nordicilor (U17, U19, U21), el a simțit că datorează totul sistemului suedez.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul a debutat oficial pentru naționala mare a Suediei în 2023 și a devenit rapid un lider al noii generații. A strâns deja 26 de selecții și 5 goluri pentru Suedia și îl așteaptă la prima reprezentativă și pe fratele său Taha Ayari, care e momentan la Under 21.

Pe 26 noiembrie are meci cu Universitatea Craiova

Frații Ayari s-a format s-au format la AIK Stockholm, Yasin fiind cumpărat de Brighton, în 2023, pentru patru milioane de euro. Întrucât nu avea șanse să joace, el a fost împrumutat mai întâi la Coventry și apoi la Blackburn, dar de doi ani e titular la actuala revelație din Premier League, aflată pe locul trei, după cinci etape.

ADVERTISEMENT

Brighton este una dintre adversarele Universității Craiova în grupa Conference League. Partida este programată pe 26 noiembrie în Anglia.

 

Mihai Stoica, surprins de România lui Gică Hagi în eșecul cu Suedia: „Nu-mi...
Fanatik
Mihai Stoica, surprins de România lui Gică Hagi în eșecul cu Suedia: „Nu-mi aduc aminte să fi jucat așa”
Marius Mitran diseacă planul lui Hagi cu Suedia: „Schimbările României n-au adus nici...
Fanatik
Marius Mitran diseacă planul lui Hagi cu Suedia: „Schimbările României n-au adus nici forță, nici viteză. Mai slabi în a doua repriză decât în prima”
Atenție, Rapid! Cât de gravă e, de fapt, accidentarea lui Vulturar din meciul...
Fanatik
Atenție, Rapid! Cât de gravă e, de fapt, accidentarea lui Vulturar din meciul României U21
Tags:
Parteneri
I-a dat o replică dură lui Marius Baciu după ce antrenorul a vrut...
iamsport.ro
I-a dat o replică dură lui Marius Baciu după ce antrenorul a vrut să-l dea afară de la echipă: 'M-a luat și pe mine capul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!