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Isak și Gyokeres, vedetele naționalei Suediei, au marcat în poarta României, dar presa de la Stockholm a avut un alt remarcat principal.

Yasin Ayari a avut 91% pase reușite

„E fantastic cu mingea, jocul său de pase și controlul, modul său de a citi jocul și a câștiga mingi au fost remarcabile. Mi-a plăcut tot ce a făcut azi. Curajul și responsabilitatea lui. Este tânăr, dar plin de încredere, se vede asta. Sunt foarte fericit pentru el”, a spus englezul, despre fotbalistul pe care cotidianul Aftonbladet l-a considerat omul meciului. Yasin a avut o acuratețe a paselor de 91% și a pasat decisiv la golul lui Isak.

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Ayari este unul dintre suedezii de import din naționala care a învins România. S-a născut și a crescut în Suedia, la Solna, însă provine dintr-o familie cu rădăcini nord-africane: tatăl său este tunisian, iar mama sa este marocană.

În vârstă de 22 de ani, el joacă pe poziția de mijlocaș central în Premier League, la clubul englez Brighton. Cota sa de piață a explodat recent, fiind evaluat în prezent la 40 de milioane de euro.

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Tatâl fotbalistului este tunisian, mama din Maroc

El s-a remarcat și la Cupa Mondială din această vară, în meciul de debut la turneul final, când Suedia a învins Tunisia cu 5-1. Ayari a marcat un gol spectaculos, cu o „torpilă” de la distanță, însă a refuzat să sărbătorească golul, în semn de respect față de țara tatălui său.

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Având o familie multietnică (tatăl tunisian și mama marocană), Ayari a fost curtat intens de federațiile de fotbal din ambele țări nord-africane, în special de Tunisia.Totuși, deoarece e născut și crescut în Suedia și a trecut prin toate naționalele de tineret ale nordicilor (U17, U19, U21), el a simțit că datorează totul sistemului suedez.

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Fotbalistul a debutat oficial pentru naționala mare a Suediei în 2023 și a devenit rapid un lider al noii generații. A strâns deja 26 de selecții și 5 goluri pentru Suedia și îl așteaptă la prima reprezentativă și pe fratele său Taha Ayari, care e momentan la Under 21.

Pe 26 noiembrie are meci cu Universitatea Craiova

Frații Ayari s-a format s-au format la AIK Stockholm, Yasin fiind cumpărat de Brighton, în 2023, pentru patru milioane de euro. Întrucât nu avea șanse să joace, el a fost împrumutat mai întâi la Coventry și apoi la Blackburn, dar de doi ani e titular la actuala revelație din Premier League, aflată pe locul trei, după cinci etape.

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. Partida este programată pe 26 noiembrie în Anglia.