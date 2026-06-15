Sport

Yasin Ayari, starul Suediei la un pas de Tunisia! Gestul care a atras atenția după „dubla” din meciul de la CM 2026

Care este, de fapt, povestea fabuloasă a lui Yasin Ayari. Motivul pentru care mijlocașul Suediei și-a cerut scuze pentru că a marcat două goluri în poarta Tunisiei.
Iulian Stoica
15.06.2026 | 08:06
Yasin Ayari starul Suediei la un pas de Tunisia Gestul care a atras atentia dupa dubla din meciul de la CM 2026
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Povestea fabuloasă a lui Yasin Ayari! Motivul pentru care starul Suediei și-a cerut scuze pentru că a marcat două goluri în poarta Tunisiei. Foto: Profi Media
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Campionatul Mondial continuă, iar ultimele partide au adus în prim-plan victorii la o diferență mare de scor. După ce SUA au învins Paraguay cu 4-1, Germania a aplicat o adevărată lecție de fotbal micuțului stat Curacao, meciul terminându-se cu 7-1. Cel mai recent astfel de rezultat a fost în duelul Suedia – Tunisia, unde nordicii s-au impus cu scorul de 5-1.

Povestea fabuloasă a lui Yasin Ayari

Golurile suedezilor au fost înscrise de către Yasin Ayari, care a punctat de două ori, Alexander Isak, Mattias Svanberg și Victor Gyokeres. Interesant este că primul din lista celor enumerați, Ayari, nu s-a bucurat excesiv la reușite, ba chiar și-a cerut scuze în fața suporterilor tunisieni din tribune.

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Yasin Ayari (22 de ani) este un mijlocaș născut în Solna, Suedia, dar care are cetățenie tunisiană prin intermediul tatălui său. Din respect pentru originile părintelui, starul suedezilor a decis să nu își celebreze primele reușite de la un Campionat Mondial. Suporterii au apreciat gestul făcut de tânăr, ba chiar l-au aplaudat.

Interesant este că, înainte de CM din Qatar 2022, Tunisia purtase discuții cu Ayari pentru o convocare, însă, în cele din urmă, chemarea oficială nu a mai fost trimisă. Cum țara tatălui său nu s-a mișcat prompt, mijlocașul a decis să reprezinte selecționata statului în care s-a născut, spre încântarea suporterilor suedezi.

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În meciul său de debut la Campionatul Mondial, Yasin Ayari a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Site-ul de specialitate SofaScore i-a acordat nota 8,7, iar doar Isak a primit un calificativ mai bun, 8,8. Statisticile mijlocașului din 5-1 contra Tunisia sunt următoarele: 2 goluri, 2 pase-cheie, 6 intervenții în defensivă, 100% procentaj de tacklinguri reușite și 5 recuperări.

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Cine este Yasin Ayari

Yasin Ayari este un produs al academiei celor de la AIK. Cum tânărul s-a impus în Suedia, acesta a prins un transfer important la Brighton, în Premier League, pe suma de 4 milioane de euro, în iarna lui 2023. Pentru a se obișnui cu fotbalul britanic, Ayari a fost împrumutat, pe rând, la Coventry și Blackburn, iar în prezent este un jucător de bază pentru „Pescăruși”.

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  • 35 de milioane de euro este cota lui Yasin Ayari 
  • 22 de selecții și 5 goluri a adunat mijlocașul pentru naționala Suediei

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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