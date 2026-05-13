O nouă tragedie în sport: Yebrgual Melese a murit la doar 36 de ani! Corpul maratonistei a cedat la un antrenament

Lumea sportului a primit o veste dureroasă pe parcursul zilei de marți, 12 mai. Celebra maratonistă Yebrgual Melese a murit la vârsta de doar 36 de ani. Pe lângă performanțele și cursele câștigate, maratonista din Etiopia lasă în urmă multă tristețe, mai ales că tragicul eveniment s-a produs în timpul unei sesiuni de antrenament.

, 12 mai. Celebra maratonistă Yebrgual Melese s-a stins din viață mult prea devreme, la vârsta de 36 de ani. Trecerea în neființă s-a produs brusc, în timpul unei sesiuni de antrenament. Mai exact, Melese a suferit o urgență medicală în timpul pregătirii din capitala Etiopiei, Addis Abeba, așa cum relatează presa locală.

Yebrgual Melese se pregătea pentru Maratonul de la Ottawa (Canada), care va avea loc pe 24 mai. Sportiva era văzută drept una dintre principalele favorite la concursul din America de Sud. Deși a fost transportată de urgență la spital, maratonistei, așa cum notează .

La scurt timp după deces, Federația de Atletism din Etiopia a oferit un comunicat în care și-a prezentat condoleanțele: „Federația de Atletism din Etiopia își exprimă profunda tristețe cu privire la moartea subită a acestei eroice atlete și transmite condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor ei”.

Performanțele reușite de Yebrgual Melese

Pe parcursul carierei sportive, Yebrgual Melese a reușit să câștige maratoanele de la Houston și Praga, ambele în 2015, dar și pe cel de la Shanghai, în 2018. Maratonista din Etiopia s-a impus și în cursele de la Paris, în 2014 și 2015, precum și la Lisabona, în 2018. Recordul său personal era de 2:19:36, stabilit în 2018, la Dubai. Ultima cursă la care a participat a fost cea de la Beijing, în mai 2025, însă nu a reușit să treacă linia de finish.