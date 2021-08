Yesilova, atac suburban la adresa lui Giovani Becali: „A băut prea mult şi nu-şi dă seama ce vorbeşte!”

Conflictul dintre Yuksel Yesilova și Giovani Becali are la bază transferul lui Alexandru Cicâldău la Galatasaray, pe 6.5 milioane de euro.

Yesilova consideră că Galatasaray a plătit o sumă mult prea mare pentru internaționulul român și susține că fotbalul din Turcia nu i se potrivește lui Cicâldău.

Yesilova, atac suburban la adresa lui Giovani Becali

Yuksel Yesilova l-a atacat pe Giovani Becali, spunând că fostul impresar „a băut prea mult şi nu-şi dă seama ce vorbeşte”.

„Am văzut ce a zis Giovanni Becali despre mine şi am intrat în stare de şoc. Toată lumea care mă cunoaşte ştie că nu am fost doar omul care-i căra geanta lui Gigi Mulţescu.

Cred că Becali ori a băut prea mult, ori e prea bătrân. Sunt mândru că am lucrat cu Gigi Mulţescu şi îi datorez foarte mult din cariera mea în fotbal.

Giovanni Becali a spus despre mine că sunt ministrul de finanţe al lui Erdogan. Opreşte-te, nu ai voie să vorbeşti despre Erdogan! Eu am servit Turcia, nu pe Erdogan. Cred că Becali a băut prea mult şi nu-şi dă seama ce vorbeşte. Nu vorbi despre Erdogan!

Încă ceva, eu nu am spus niciodată nimic rău despre jucătorii lui. Eu am lucrat 12 ani în fotbalul românesc şi, când cineva din Turcia mă întreabă despre un jucător român, spun exact ce cred, pentru că sunt sincer. Şi aş face asta şi dacă cineva din România m-ar întreba ceva despre un jucător turc.

În cazul lui Cicâldău am spus, şi cred în continuare, că e un jucător prea scump pentru Galatasaray. E strict părerea mea şi Giovanni Becali ar trebui să înveţe să respecte şi părerea altora. E o chestiune de respect! Dacă Galatasaray l-ar fi transferat pe Dennis Man sau pe Mihăilă, aş fi spus că e un transfer bun.

Giovanni Becali să nu creadă că eu am venit de pe stradă! Am 12 ani în fotbalul românesc, am lucrat la cele mai mari echipe şi asta vorbeşte pentru mine”, a declarat Yuksel Yesilova, pentru .

Reacția lui Yuksel Yesilova vine ca urmare a declarației lui Giovani Becali, care a spus, despre Yesilova, că „îi căra valiza lui Mulțescu”.

„Am văzut un personaj turc, care nu ştiu ce meserie are, pe care nu ştiu cum îl cheamă, Yuksel parcă, care îi căra valiza lui Mulţescu. Nu ştiu cine e, dar care tot apare în Turcia şi zice că: «Domnule, ţara mea nu vreau să fie jefuită de fotbaliştii şi managerii români, că s-au dat bani mulţi pe el (n.r.- pe Cicâldău)».

Dar de unde i-ai dat, mă? De la tine? Unul Yuksel. Cine e acest personaj? Unde lucrează acum? În România, nu? La Buzău? Cştigă bani în România şi el critică faptul că un fotbalist român a plecat pe 6,5 milioane şi că el merita două-trei milioane. Acest turc care câştigă bani în România.

Cine e acest Yuksel? Nu e foarte important. Am văzut multe site-uri care ies pe faptul că s-au dat bani prea mulţi, aoleo, panică în ţara mea! De parcă ăsta e ministrul de finanţe al lui Erdogan, aşa vorbeşte. Şi el câştigă bani din România. Şi nu ştiu cât câştigă, asta e problema”, a declarat Giovani Becali, la .