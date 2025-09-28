Young Boys, meci cu 6 goluri în campionat, după 0-0 la pauză! Urmează FCSB

FCSB își freacă mâinile văzându-i apărarea lui Young Boys Berna. Formația elvețiană a încasat 6 goluri în ultimele două meciuri oficiale, iar „roș-albaștrii” au toate motivele să creadă că pot marca mai multe goluri în poarta următorilor adversari din Europa League.

Young Boys primește goluri fără număr. Viitoarea adversară a lui FCSB din Europa League a fost protagonista unui meci cu șase goluri

După ce a reușit să plece din Olanda cu toate cele trei puncte, FCSB revine pe Arena Națională pentru a întâlni Oțelul Galați, urmând să joace în etapa a doua din UEFA Europa League. care, la fel ca bucureștenii, par să aibă probleme în apărare, având doar două partide fără gol primit în toate competițiile din acest sezon.

În prima rundă din cupele europene, elvețienii au înregistrat o înfrângere usturătoare de la Panathinaikos. Elenii le-au administrat un 4-1, și au condus cu 3-0 încă din minutul 19. Față de Young Boys, FCSB a dovedit că poate face un joc aproape perfect defensiv dacă jucătorii se concentrează la maximum.

În ultimul meci din competiția internă, împotriva lui Thun, Young Boys a primit din nou două goluri, însă de această dată a și reușit să înscrie de 4 ori. Nimic nu anunța acest scor, echipele intrând la pauză când tabela arăta 0-0. Young Boys s-a impus cu 4-2 și ocupă locul 2 în campionat, cu 14 puncte după 7 etape.

FCSB poate să profite de aceste lacune pe care următoarea adversară le are, în mod clar, în apărare. Dacă bucureștenii vor izbuti să deschidă scorul în fața propriilor fani, misiunea lor ar deveni mult mai facilă, datorită faptului că Young Boys va acorda mult mai puțină atenție defensivei.

Gigi Becali, optimist înaintea partidei cu Young Boys

Patronul echipei „roș-albastre” nu se teme deloc de elvețieni și a socotit meciul de pe Arena Națională ca pe o victorie clară. În stilul său caracteristic, , care ar duce-o pe FCSB la maximum de puncte după două etape: „(n.r. – Ce faceți cu Young Boys Berna) Facem și noi 6 puncte, ce să facem?”, a spus patronul campioanei en-titre.