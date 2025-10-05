Young Boys, umilită în Elveția după ce a învins-o pe FCSB în Europa League. Câte goluri a putut să ia formația din Berna

însă în campionatul intern a primit o lecție de fotbal din partea unei alte echipe ce evoluează în cupele europene, Lausanne.

Young Boys, dezastru în campionatul intern. Fosta adversară a FCSB-ului a primit o „manita” de la Lausanne

Young Boys a arătat la București ca o echipă ce are anumite probleme în apărare, însă oamenii din atac au făcut diferența contra campioanei României. Lausanne, echipă ce reprezintă Elveția în Conference League, a demonstrat cât de șubredă este defensiva formației din Berna.

Dacă împotriva lui FCSB a reușit să câștige cu 2-0, în campionatul Elveției Young Boys a primit cinci goluri de la echipa ce adunase doar 5 puncte în 7 etape. O victorie i-ar fi dus în vârful clasamentului, însă în urma acestei umilințe bernezii rămân doar pe 4.

„Călăul” lui Young Boys a fost chiar un jucător ce a fost pe Arena Națională în urmă cu puțin timp. Theo Bair a venit alături de naționala Canadei pentru a înfrunta România lui Lucescu, însă nu a rămas decât pe banca de rezerve în meciul contra tricolorilor. În partida contra lui Young Boys, canadianul a înscris un hat-trick pentru Lausanne și a avut o contribuție serioasă la scorul fabulos de 5-0.

Elvețienii s-au uitat prea mult în curtea vecinului. Ironii dure la adresa lui FCSB

După partida de pe Arena Națională, Pe lângă faptul că au relatat că un alt rezultat în afara victoriei la București ar fi reprezentat o rușine, elvețienii l-au luat la țintă și pe Valentin Crețu, care a fost depășit în mai mult rânduri de atacanții lui Young Boys.

„Ce face mai exact Valentin Crețu pe postul de fundaș dreapta este un mister. Face multe, dar cu siguranță nu se apără bine. Joël Monteiro îl ironizează de nenumărate ori. Poate că este atacant central în viața reală și joacă fundaș dreapta doar la ordinul patronului clubului, Gigi Becali. Cine știe?!”, a glumit presa din Elveția după partida din Europa League.

În meciul din campionat, defensiva formației din Berna a fost taxată de cinci ori de jucătorii celor de la Lausanne, care nu au avut milă de neînțelegerile din apărare, iar în poarta lui Keller a fost „ploaie de goluri”.