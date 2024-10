Simona Halep a revenit pe teren la WTA Hong Kong. Românca a pierdut meciul din primul tur al competiţiei, , cap de serie numărul şase în competiţie.

Yue Yuan, emoţionată de meciul cu Simona Halep: “Mi-am făcut poze cu ea când am fost mică!”

La finalul confruntării, Yue Yuan a dezvăluit că a avut emoţii să joace împotriva Simonei Halep, iar pe vremea când era junioară, şi-a făcut poză cu fostul lider mondial:

“Simona Halep este o jucătoare grozavă. Mi-am făcut poze cu ea când am fost mică. Am avut emoţii când am intrat pe teren, dar am fost motivată şi voiam să câştig confruntarea”, a spus Yue Yuan la finalul meciului.

Halep, înainte de meci: “M-am bucurat că am venit aici ultima dată, iar acum la fel”

cu Yue Yuan despre revenirea în circuitul WTA. Românca a declarat că se simte bine, în ciuda umidităţii mai mari, şi şi-a lăudat adversara:

”E o adevărată plăcere să fiu din nou aici, în Hong Kong, după trei săptămâni. M-am bucurat că am venit aici ultima dată, iar acum la fel.

E puțină umiditate așa după cum puteți vedea, dar vreau să le mulțumesc tuturor fanilor pentru ultimul turneu la care am participat aici pentru că au venit în număr atât de mare și au creat o atmosferă grozavă.

Îi aștept și de această dată. Mâine voi juca împotriva unei adversare din China, așa că va fi cu siguranță o atmosferă bună, sunt sigură. Cel mai important e că mă simt bine aici”, a spus Simona Halep, pentru pagina oficială a turneului de la Hong Kong.

Simona Halep a pierdut de la 3-0 în setul secund

Simona Halep a pierdut primul set cu 6-3, diferenţa fiind făcută de un break în game-ul patru, reuşit de Yue Yuan. În setul secund, Halep a început ca din puşcă şi s-a desprins la 3-0.

Din păcate, românca nu a putut să menţină ritmul şi chinezoaica, favorita 6 a turneului, a fost mult mai proaspătă din punct de vedere fizic. Yue Yuan a revenit şi a câştigat şase game-uri consecutive.