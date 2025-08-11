Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Zâmbetul cu care Andrei Nicolescu l-a felicitat pe Rotund, împrumutat de Dinamo la Slobozia, după ce a bătut campioana FCSB

Meciul FCSB - Unirea Slobozia 0-1 a fost decis de golul lui Raul Rotund, fotbalist împrumutat de la Dinamo. Andrei Nicolescu a vorbit despre reușita tânărului atacant.
11.08.2025 | 19:50
Andrei Nicolescu a reacționat după ce fotbalistul împrumutat de Dinamo la Unirea Slobozia, Raul Rotund, a marcat golul victoriei în meciul cu FCSB. FOTO: colaj Fanatik

Unirea Slobozia a adâncit criza celor de la FCSB după succesul obținut în Ghencea, 1-0. Unicul gol al meciului a fost înscris de Raul Rotund (19 ani), fotbalist împrumutat la formația ialomițeană chiar de rivala „roș-albaștrilor”, Dinamo. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre reușita tânărului atacant.

Andrei Nicolescu, încântat de reușita lui Raul Rotund din FCSB – Unirea Slobozia 0-1

În minutul 34 al partidei FCSB – Unirea Slobozia, Florin Purece i-a pasat excelent lui Raul Rotund, care a preluat balonul în careu și l-a învins pe Zima. Avea să rămână unicul gol al întâlnirii, deși gazdele au dominat clar jocul, în special în repriza secundă.

Evident, reușita tânărului atacant a fost sărbătorită de cei de la Dinamo, echipa de care aparține fotbalistul. „Vreau să-l felicit pe Rotund, dar și pe Vadym Kyrychenko (n.r. marcator pentru CS Dinamo în victoria cu 3-2 contra celor de la Câmpulung, în Liga 2). 

Au înscris în etapele astea, sunt doi jucători care sper să însemne ceva pentru Dinamo în anii viitori”, a declarat președintele clubului Dinamo, Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Când va reveni Raul Rotund la Dinamo

„Te-a uns la inimă Rotund?”, a fost întrebarea lui Horia Ivanovici, iar oficialul „câinilor” a zâmbit larg și a vorbit despre viitorul lui Raul Rotund. „Mi-a plăcut și interviul de după, copilul e ‘câine’ adevărat. E suficient că l-am felicitat.

Știe că are încrederea mea și că am luat decizia corectă. O să dovedească în acest an că poate să joace în prima ligă și va avea cifre bune. Îl așteptăm înapoi cu siguranță, la anul”, a transmis Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Crescut de Universitatea Cluj, Raul Rotund a semnat cu Dinamo în vara anului trecut, după ce a impresionat în sezonul 2023-2024, pe care l-a petrecut la CSC Șelimbăr, în divizia secundă. Tânărul atacant a evoluat în patru partide pentru prima echipă a „câinilor”, trei în Superligă și una în Cupa României.

