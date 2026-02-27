Zâmbetul lui Coelho, foarte greu de câștigat! Antrenorul Universității Craiova a explicat ce îl face cu adevărat fericit: „E tot ce contează!“

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho este un antrenor cunoscut deja pentru seriozitatea și concentrarea sa în tot ceea ce face. Chiar și când echipa sa evoluează impecabil pe teren, expresia lui rămâne sobră și directă. Fericirea jucătorilor și rezultatele muncii echipei sunt singurele lucruri care reușesc să-i schimbe starea, iar această abordare îl definește în fiecare pas al sezonului, de la ultimele meciuri din sezonul regular până la provocările din startul play-off-ului.

Fericirea jucătorilor, prioritatea lui Coelho la Universitatea Craiova

În cadrul conferinței de presă premergătoare jocului cu Metaloglobus, tehnicianul Universității Craiova a fost întrebat dacă va fi mai zâmbitor în play-off. Coelho a subliniat faptul că nu zâmbetele sale contează, ci munca depusă de echipă.

„Nu contează dacă eu zâmbesc sau nu, contează munca pe care o facem. Mai avem două meciuri în sezonul regular, urmează play-off-ul și avem multă treabă. Dacă jucătorii sunt fericiți, asta e tot ce contează pentru mine“, a declarat Filipe Coelho.

Despre meciul de sâmbătă, cu Metaloglobus, tehnicianul oltenilor a vorbit pe scurt și a menționat că i-a urmărit atent pe adversari în ultimele jocuri: „Trebuie să fim la cel mai înalt nivel pentru a obține cele trei puncte. E un meci important pentru noi, mai ales că în tur nu am câștigat. Este o echipă care, împotriva echipelor puternice, au jucat în sistem de cinci fundași, dar cu FCSB au jucat cu patru pe fund. Au jucători cu calitate, dar noi trebuie să fim concentrați și pregătiți pentru ambele sisteme. Am avut câteva probleme cu unii jucători bolnavi“.

Universitatea Craiova așteaptă 20.000 de fani la meciul cu Metaloglobus

Universitatea Craiova speră la o asistență numeroasă la partida cu Metaloglobus, dat fiind faptul că . Aproximativ 20.000 de suporteri sunt așteptați la jocul de sâmbătă, de pe „Oblemenco“, iar tehnicianul lusitan nu a ezitat să vorbească despre acest subiect.

Coelho a menționat că energia suporterilor este esențială pentru echipă și a subliniat că succesul depinde de muncă, unitate și implicarea zi de zi a jucătorilor și staff-ului.

„Este important pentru noi, pentru jucători, să aibă stadionul plin. Merită asta, pentru că sunt uimitori și trag tare la fiecare meci, fiecare antrenament. E important să simțim energia publicului, așa cum s-a întâmplat până în acest moment. În clipele fericite e ușor să susții jucătorii, dar în momentele dificile avem mare nevoie de fani mai mult ca niciodată. Noi trebuie să fim la fel de concentrați, pentru a păstra acest mixt între jucători și suporteri. Nu este doar meritul meu pentru ceea ce se întâmplă aici. E vorba de jucători, de staff.

Totuși, în fotbal totul se schimbă repede, deci trebuie să dăm totul meci de meci, zi de zi, pentru a nu da cu piciorul la ceea ce am clădit. La început toți aveam îndoieli față de persoana mea. Când am venit eram la șase puncte de primul loc. Trebuie să știm un lucru. Atunci când câștigăm, nu suntem cei mai buni, la fel ca și atunci când pierdem, nu suntem cei mai slabi“, a continuat tehnicianul Craiovei.

Ce absență importantă are Universitatea Craiova la meciul cu Metaloglobus

Cu 56 de puncte acumulate după 28 de meciuri, Universitatea Craiova este sigură de locul 1 după 30 de runde dacă învinge pe Metaloglobus, ”Lanterna” din campionat, sâmbătă, 28 februarie, de la ora 15.00.

, un jucător cu rol extrem de important în angrenajul lui Filipe Coelho. Pe de altă parte, liderul se va putea baza pe stâlpul din defensivă, ucraineanul Oleksandr Romanchuk.

”La Craiova va reveni Romanchuk, care a fost suspendat și ușor accidentat. Nu va reveni însă și Cicâldău, pentru că (Filipe) Coelho și-a făcut o strategie, mai ales că pentru Craiova, după acest meci cu Metaloglobus, urmează meciul de Cupă de acasă cu CFR Cluj și apoi deplasarea în Giulești în ultima etapă din sezonul regular cu Rapid”, a anunțat Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.