Zaniolo şi El Shaarawy, la discotecă după Roma – Verona 2-2. De ce riscă o amendă uriaşă cei doi fotbalişti, deşi erau în timpul liber

Sâmbătă seara, după ce AS Roma a remizat, 2-2, cu Verona, Niccolo Zaniolo și El Shaarawy și-au petrecut seara într-o discotecă. Ieșirea fiind făcută publică de un fan, care l-a și filmat pe primul.

Nu au existat informații despre derapaje bahice sau gesturi nepotrivite. Cu toate acestea, informația a declanșat o veritabilă furtună în birourile clubului capitolin. Justificat după cum veți vedea.

Faptele sunt simple. Accidentați, Zaniolo și El Shaarawy nu au evoluat în meciul cu Verona, încheiat cu un semi-eșec. Unul care o duce pe AS Roma la 6 puncte de locurile de . Și o partidă în timpul căreia, așa cum ați aflat deja, frustrat de rezultat și de deciziile arbitrilor, a fost eliminat.

Seara, jucătorii au primit liber. Iar Zaniolo a decis să meargă la ”I Giardini dell’Eden”. O discotecă aflată la o aruncătură de băț de ”Olimpico”. A sosit imediat după ora 23, împreună cu doi prieteni. Moment în care a fost filmat.

Ulterior și-a petrecut seara la o masă rezervată într-o zonă privată. Și, mai târziu, i s-a alăturat și colegul de echipă, El Sharrawy.

Ei bine, problema nu este ieșirea în sine. Ci faptul că întreaga echipă, inclusiv Zaniolo, care este și unul dintre căpitani, a primit instrucțiuni să reducă interacțiunile sociale. Aceasta ca urmare a unui focar de Covid în cadrul clubului, patru jucători și mai mulți membri ai personalului fiind pozitivi.

Este și motivul pentru care, după apariția informațiilor, surse din cadrul clubului vorbesc despre sancțiuni. Se pare că o să fie vorba despre o amendă, conform Regulamentului de Ordine Interioară. Dar una cu un cuantum mai mare ca urmare a contextului.

Decizia finală urmează să fie luată de managerul Tiago Pinto. Cel care a anunțat că înainte de a da un verdict va discuta cu jucătorii, astăzi, la reunirea echipei.

Ieșirea în club a celor doi a fost criticată și de suporteri. Desigur, unele acuze fac parte din acea categorie deloc justificată și cu o certă doză de ipocrizie pe care o consemnăm din partea fanilor.

Mai exact, vorbind despre faptul că li se impută lui Zaniolo și El Shaarawy că se distrează într-un moment în care rezultatele echipei lipsesc. Iar fanii suferă.

Au existat însă și puncte de vedere la obiect. Precum cel al altui suporter, Chiara, implicat într-o discuție despre jucătorul care merită să fie căpitanul echipei lui Mourinho. Și care spune, tranșant: ”Pentru a fi căpitan trebuie mai multe lucruri, pe care, pentru mine, acum Zaniolo nu le are”.

Sinceramente ad ora non ce lo vedo proprio come capitano, soprattutto per gli atteggiamenti. Per essere capitano serve un’insieme di cose, che per me adesso Zaniolo non ha

— Chiara🐺 (@eddajesu)