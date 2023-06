Zanni a rupt orice fel de legătură cu Alex Velea. Ce i-a făcut vedeta „fiului său de suflet”: „Fiind mic și prost, am crezut”

Zanni a dat cărțile pe față după ce au tot apărut zvonuri despre relația cu Alex Velea. Fostul câștigător de la Survivor a recunoscut că el și artistul nu-și mai vorbesc și au încheiat inclusiv relația profesională pe care o aveau.

Zanni și Alex Velea au rupt legătura. Câștigătorul Survivor a spus tot adevărul

După luni întregi în care au apărut zvonuri conform cărora Alex Velea și Zanni nu și-ar mai vorbi, , adevărul a ieșit la iveală. iar câștigătorul Survivor spunea că a avut multe de învățat de la iubitul Antoniei.

ADVERTISEMENT

Acum, însă, asemenea lui Lino Golden și Mario Fresh, vedeta a rupt definit legătura cu mentorul său. Zanni era considerat fiul de suflet al lui Alex Velea, dar a fost dezamăgit de atitudinea pe care marele cântăreț a avut-o față de el.

„Nu mai vorbesc cu Alex de ceva timp, nu mai colaborăm, n-am mai fost pe aceeași lungime de undă, dar, în continuare, suntem bine, am lăsat loc de bună ziua și eu și el. Am avut o relație destul de bună, cu certuri.

ADVERTISEMENT

Ca toată lumea, dar nimic grav. Și nu mai colaborăm doar pentru că nu suntem pe aceeași lungime de undă. Bu pentru că nu ne-am înțeles la ceva. (…) Se rupe, la un moment dat, când forjezi lucrurile.”, a declarat Zanni pentru

„N-ai cum să iei un copil de suflet, dar să aibă și contract”

Zanni a adăugat că relația cu Alex Velea nu s-a stricat de pe o zi pe alta. Nu a fost dezamăgit că artistul nu a fost să-l susțină în gala RXF, unde a luptat după ce s-a întors de la Survivor, ci au fost o serie de lucruri care l-au nemulțumit.

ADVERTISEMENT

Ceea ce i-a pus capac, însă, este faptul că deși i se spunea că face parte din familie, i-a fost pus pe masă un contract. Gestul lui Alex Velea l-a contrariat pe Zanni, care oricum se consideră un lup singuratic.

„Nu ne mai sunăm pentru că eu nu sun pe nimeni. El știe, nu mă interesează ce face nimeni. Că mi-a mai zis Alex la început: ‘Băi, nu întrebi și tu omul de sănătate?’ Că el mă mai întreba, eu niciodată. (…)Ce să te întreb pe tine? Dacă erai bolnav, dacă erai un om neajutorat, te mai întrebam.

ADVERTISEMENT

(…) Eu fiind mic și prost, chiar am crezut în ideea de iubire, familie. Și când am văzut că trebuie să semnăm și să respectăm un contract, am zis că n-ai cum să iubești și să ai familie, să iei un copil de suflet, dar să aibă și contract. Și la un moment dat îi zici: ‘Contractul!’.

ADVERTISEMENT

Nu există să faci familie și contract. I-am zis mereu că nu există așa ceva. (…) Cumva, am vrut să cred în povestea asta, în ideea asta, dar n-a fost să fie. Că e ori business, ori e iubire. N-are cum să fie amândouă niciodată”, a încheiat Zanni.