Zanni, amintiri dureroase din perioada copilăriei: ”Mereu am fost singur de Crăciun și Revelion”

Zanni s-a făcut remarcat odată cu participarea sa în diferite show-uri TV, atunci când a vorbit deschis despre viața sa. Fără nicio ezitare, artistul și-a deschis sufletul în fața fanilor și a mărturisit că a fost abandonat de mic, a crescut la orfelinat apoi viața și-a trăit-o prin cămine.

Zanni, mereu singur de sărbători

Tocmai de aceea, privind în urmă, spre anii copilăriei, Zannidache declară că niciodată nu a sărbătorit așa cum se cuvinte Crăciunul sau Revelionul. Tânărul spune că mereu a fost singur de sărbători, motiv pentru care acum își dorește să fie înconjurat de fani și prieteni.

”Nu obișnuiesc să-l sărbătoresc (n.r. Crăciunul), pentru că nu am avut cu cine și mereu am fost de Crăciun și Revelion singur. Eu aș vrea să avem (n.r. spectacole de Revelion), dar este situația asta cu pandemia”, a declarat Zanni, conform

”Am ales să fac cadouri la un centru de copii”

Pentru că nu a uitat de unde a plecat și cât de greu i-a fost să răzbească în viață, anul acesta, cântărețul a făcut un gest de suflet pentru copiii care cresc la orfelinat, .

Vizită în cadrul căreia a ținut să precizeze tuturor că el nu se crede un model de urmat, ci doar o excepție care prin multă muncă a reușit. Astfel că îi îndeamnă pe toți tinerii care speră la o viață mai bună, să viseze, dar să și lupte pe măsură.

”De acest Crăciun, am ales sa mă duc la un centru de copii, să fac niște cadouri. Eu nu cred că sunt un model, cred doar că sunt o excepție. Cum am zis, eu am combinat viața. Nu recomand niciunui copil să facă ceea ce am făcut, eu am fost o excepție și mi-a mers așa cum am simțit eu.

Important e să te ții de cuvânt, să muncești mai mult decât să te distrezi. E foarte multă muncă, dar nu sunt genul să vorbesc despre cât muncesc eu. Oamenii văd momentele în care zâmbești și lor li se pare tare”, a mai declarat fostul câștigător al emisiunii ”Survivor”.

”M-am îmbogățit mai mult sufletește”

Chiar dacă amintirile pe care le-a adunat până acum nu sunt numai unele plăcute, privind în retrospectivă, Zanni spune că anul 2021 a fost cel mai bun pentru el.

Artistul nu visa să bifeze atât de multe reușite, însă mărturisește că pe lângă faptul că și a urcat multe trepte în carieră, bogăția sufletească pe care a adunat-o este cea mai de preț.

”Clar cel mai bun an, cel mai bun de până acum. Cred că m-am îmbogățit mai mult sufletește. Am fost într-un război care mi-a confirmat tot ce am crezut eu despre mine, nu alții. Eu știam clar că sunt ăla care ridică steagul, dar trebuie doar să o confirm cumva și pentru cei din jur”, a mai declarat artistul.