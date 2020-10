Zanni de la Chefi la cuțite l-a făcut praf pe Lino Golden, după ce l-ar fi trădat pe Velea. Clipul care a scandalizat internetul

Un nou scandal a prins contur în mediul online după ce Lino Golden a plecat din echipa lui Velea și s-a afișat împreună cu Abi Talent. Zanny de la “Chefi la cuțite” l-a făcut praf pe artist pe rețelele sociale.

Zanny și-a spus părerea în legătură cu Lino Golden și l-a criticat dur pe contul de Instagram. Mai mult, l-a ironizat pe cântăreț într-un clip care a scandalizat internetul.

Lino Golden l-ar fi trădat pe Alex Velea după ce a părăsit Golden Boy Society, unde și-a început cariera muzicală. Scandalul a primit numeroase reacții, iar Zanni nu a rămas indiferent de cele întâmplate.

Zanni de la “Masterchef” l-a făcut praf pe Lino Golden, după ce l-ar fi trădat pe Velea

Zanni este membru al trupei lui Alex Velea, Golden Boy Society, care l-a ajutat să-și înceapă cariera muzicală. Tânărul de 22 de ani a avut o copilărie grea, fiind abandonat de mic, însă a încercat să-și găsească un rost în viață.

Zanni l-a criticat dur pe Lino Golden după ce l-a părăsit pe Velea și a postat pe contul său de Instagram un story în care își spune părerea legat de acest subiect controversat.

Nu doar că i-a adresat cuvinte grele cântărețului, dar i-a și ironizat condiția. Recent, Lino Golden și-a informat fanii că a suferit o intervenție chirurgicală. Tânărul a avut probleme cu greutatea în adolescență și a slăbit 30 de kilograme într-un timp foarte scurt, lucru care l-a lăsat cu piele în exces.

Zanni a postat o poză și un videoclip care au primit un val de critici după ce l-a ironizat pe fostul său coleg din trupa lui Alex Velea. Cântărețul și-a lipit de piept niște mănuși pentru a râde de situația delicată în care s-a aflat Lino Golden.

“Am găsit ț****e astea la gunoi și mi le-am pus eu pe piept. Tu ești Radu Cârstea eu sunt Lino Golden. (…) Le-a cusut prost. Vreau să-mi iau un Panamera dar unul închiriat”, a spus Zanni în videoclipul cu pricina.

Sponsored by Radu Carstea. Awesome boobs❤️❤️

Fanii i-au scris zeci de comentarii în care l-au criticat pentru gestul făcut. “Doamne. Regret că ți-am dat follow doar cu gândul că ești un om cu caracter după emisiunea la care îți plângeai viața și cerșeai milă la ‘Chefi la cuțite’…Ești 0, când râzi de cineva care a avut probleme. Uită-te la tine prima oară!!!”

“Te bagi în acest scandal doar ca să vorbească lumea de tine, tu nu o faci pentru Alex Velea tu o faci doar pentru hype și pentru bani, înainte de a înjur pe cineva privește-te și realizează cât de fals ești.”

“Nu că sunt hater nu țin cu nimeni dar nu mi se pare corect și normal să te legi de o problemă fizică a unui om no hate but it’s not ok.”

Acestea sunt doar câteva dintre comentariile acuzatoare pe care le-a primit Zanni de la urmăritori. Însă artistul nu regretă postarea și vorbește despre Lino Golden și îl critică dur.

Ăștia doi anunță piesă împreună Lino cu p*****l ăla mic. (…) Când vreodată ați făcut voi numere în afară de muzica pe care v-a făcut-o Velea? Lino mai anunță și episodul 2 (…) Bă, ca să faci episodul 2 înseamnă că tu ai mai făcut episoade la viața ta.

L-ai făcut și pe primul, l-ai terminat. Bă, terminatule singurul content al tău este să-ți filmezi banii și mașina că altceva nu știi să zici, altceva n-ai de arătat cumetre.

Și nici banii ăia nu-s ai tăi, și nici mașina că-i îmchiriată și dinții din gura ta sunt închiriați. (…) Și atitudinea ta e împrumutată că-ncerci să-l copiezi pe Abi. Singurul tău content este să arăți ce ai când de fapt nu le ai.

Pentru că România e săracă și e de ajuns să arăți ceva, că ai bani, că ai content, dar tu n-ai content.

Lino Golden susține că a plecat de sub aripa lui Alex Velea din cauza nepotrivirii de caracter și că nu a fost un scandal cu adevărat. Însă Zanni îl acuză pentru această plecare și s-a implicat în scandalul dintre el și “tatăl adoptiv” Velea.

Ce spune Jo Klass despre Lino Golden

Jo Klass, un alt membru Golden Boy Society, și-a exprimat părerea în legătură cu plecarea lui Lino Golden și a postat o fotografie pe contul de Instagram, căreia i-a atribuit o descriere pe măsură.

Jo Klass susține că Alex Velea l-a susținut întotdeauna pe Lino Golden și i-a fost ca un tată, iar faptul că a plecat este o trădare pentru toată “familia”.

Artistul îl critică dur pe Lino și își exprimă părerea printr-o descriere lungă la postarea de pe Instagram, unde vorbește despre cât de mult l-a ajutat Velea și cum a ajuns să părăsească familia care a avut grijă de el.

În aceeași postare, tânărul i-a făcut lui Lino urări cu ocazia zilei de naștere și le-a mulțumit celor care i-au fost alături.

“Alex Velea e Tatăl tău!

Te-a adus în București când aveai 500 de kg și a crezut în tine când nimeni n-ar fi pariat 1 leu.

Te-a dus la școala de mânuță, te-a ținut în casă, ți-a dat de mâncare (mai puțin și mai bun), pentru că te-a dus și la sală și te-a învățat să ai grijă de corpul tău,

ți-a dat haina de pe el, ți-a scris piesele cu care ai avut succes, ți-a dat până si numele ăsta ‘lino’, lucruri cu care azi te mândrești, ‘că sunt ale tale, Radule’.

Alex Velea e Tatăl tău! Noi eram familia ta!

Te-am susținut mereu în public și te-am corectat în privat, pentru că am ajuns să ne certăm cu mulți oameni din cauza ta. Și tu, acum, ce faci?

Te asociezi cu oamenii cu care noi suntem certați – din cauza ta ? Te asociezi cu oamenii care ne înjură de familii și de copii – din cauza ta?

Sunt total dezamăgit, pentru că știu ce însemni pentru ‘unchiu’, și ce însemnai pentru mine, unicul tău prieten (…) Îi mulțumesc lui Alex Velea că mi-a dat o șansă, îi mulțumesc și că m-a trimis la concerte cu tine, pentru că am învățat cum să NU mă comport cu oamenii care mă iubesc.

Cel mai rău imi pare că, atat de mult țineam la tine, încat ajunsesem să ma cert ți cu Alex din cauza ta, dar mă bucur enorm că am niște principii prea mari ca să trec peste ele.

Mulțumesc Mama, mulțumesc Tata și mulțumesc Unchiule. Vă iubesc mult!

La mulți ani Radule”