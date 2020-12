Zanni de la Chefi la cuțite s-a apucat de muzică. Cu cine a ajuns bucătarul locul 1

Zanni, fostul concurent de la „Chefi la cuțite” de la Antena 1, a schimbat bucătăria cu studioul de înregistare. Tânărul pe numele real Zanidache Hubert Edmond s-a apucat de muzică, prima sa colaborare ajungând deja pe primul loc în topurile muzicale.

Concurentul surpriză de la show-ul culinar nu a avut o viață tocmai ușoară, dar a avut puterea să-și depășească condiția și să se facă remarcat. Tânărul impresionează prin trupul plin de tatuaje, dar și prin talentul său, fiind pasionat de muzică de ceva vreme.

Fostul participant de la „Chefi la cuțite” a lansat câteva piese singur în urmă cu mai bine de un an, iar acum a semnat o colaborare de succes cu Alex Velea și George Talent. Melodia lor este intitulată „La comanda mea” și a ajuns rapid pe primul loc în trendingul românesc.

Zanni, fostul concurent de la Chefi la cuțite, succes în industria muzicală

„Dă-mi putere ca să dau și eu mai departe”, a fost mesajul scurt și la obiect pe care Zanni i l-a scris lui Alex Velea pe Instagram. Și așa a început colaborarea celor doi, fostul concurent de la Antena 1 fiind luat sub aripa protectoare a celor de la Golden Boy Society.

„L-am chemat la studio și de acolo lucrurile s-au întâmplat extrem de rapid. Într-o lună avea deja primele piese înregistrate. El, de fapt, voia să devină DJ”, a mărturisit în luna septembrie Alex Velea în platoul de la Observator.

Zanni nu avea experiență deloc în industria muzicală, însă a demonstrat că poate, dovadă fiind chiar piesa lansată în urmă cu numai câteva zile în colaborare cu iubitul Antoniei și George Talent. Melodia este o manea care a ajuns la inimile fanilor imediat.

Cei trei artiști fac o echipă pe cinste, tânărul de 22 de ani fiind recunoscut pentru talentul de a face versuri pe loc. Nu este de mirare că face melodii din nimic, Zanni fiind noul „produs” de succes al lui Alex Velea, lucru care se vede cu ochiul liber.

Melodia „La comanda mea” are aproape 1,2 milioane de vizualizări pe canalul de Youtube, motiv pentru care este clasată pe locul 1 în topurile muzicale.

„Trapanelele au rupt stilu’ ! 🏆🔝👏🏼”, „Zanni îmi aduce aminte de Smeagle din Stăpânul Inelelor🤔”, „Melodia asta o să fie pe repeat de revelion toata seara😂” sau „Bravo”, sunt câteva dintre comentariile primite legat de piesă.

Cine este Zanni și ce a muncit înainte de a fi cunoscut

Zanni s-a remarcat în show-ul culinar „Chefi la cuțite” de la Antena 1, înainte de a apărea pe sticlă fiind frizer, artist de tatuaje și vlogger. Fostul concurent are un stil aparte, mărturisind în urmă cu ceva vreme că a crescut la orfelinat până la vârsta de 6 ani.

Tânărul a fost abandonat de părinții de origine greacă, având perioade în care nu avea nici ce mânca. Zanni a încercat mai multe meserii, în prezent declarând că este pasionat de arta culinară și de muzică pe care o face de mai bine de un an.

„Am copilărit, am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine.

Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou”, a mărturisit fostul participant de la Chefi la cuțite, notează revista VIVA!.