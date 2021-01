Zanni de la Survivor România, obișnuit cu viața grea. Unde locuiește tânărul 

Zannidache Hubert Edmond, cunoscut și ca Zanni, este unul dintre concurenții de la Survivor România 2021 care a trecut prin multe greutăți de-a lungul vieții. Tânărul de 23 de ani are o poveste de viață impresionantă, declarând că este obișnuit cu greutățile.

Abandonat de părinți într-un orfelinat, fostul concurent de la „Chefi la cuțite” a trecut prin multe, dar a reușit întotdeauna să o ia de la capăt. Faimosul de la Kanal D este singura vedetă care încă mai locuiește într-un cămin studențesc în momentul de față.

Participantul de la Survivor România stă într-un cămin din zona cartierului Vitan, acolo unde beneficiază de tot ce are nevoie. Zanni locuiește singur într-o cameră, așa cum avea să povestească chiar el într-un vlog din mediul online.

Zanni de la Survivor România încă stă la cămin. Ce condiții are

„Camerele sunt numerotate, dacă vrei îți pui abțibilduri pe ușă ca să arăți că ești cool. Eu stau prost la astea. Femeile se împiedică des la d-astea.

Vii la bucătărie, te combini cu o gagică la o tigaie, se lasă cu altele. Avem teren de fotbal, spălătorie, administrație…”, a povestit Zanni într-o filmare de pe Youtube.

Camera concurentului de la Survivor România are baie proprie. De asemenea, printre condițiile de care se mai bucură artistul Zanni se numără pază 24 de ore pe zi, teren de sport, spălătorie și bucătărie comună, câte una pe fiecare etaj al imobilului.

Sursa menționată anterior mai arată că în viitorul apropiat căminul studențesc va beneficia și o sală de sport, Faimosul neavând absolut niciun motiv să se mute în altă parte.

„Mi-am dorit experiență, presimțeam că o voi trăi, chiar dacă nu știam când se va întâmpla acest lucru. Viața mea a fost, pentru că eu am parcurs niște încercări.

N-am mâncat mult la viața mea, am dormit pe unde am apucat, am avut în fiecare zi grijă să am și a doua zi ce mânca și unde să dorm. Sunt obișnuit să lupt pentru supraviețuire”, a spus Zanni despre motivul pentru care s-a înscris la Survivor România 2021.

