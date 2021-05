Zanni de la Survivor România a recunoscut! I-a furat sau nu mâncarea Elenei Marin?

Zanni de la Survivor România și-a deschis sufletul și a vorbit despre un moment din timpul filmărilor. Faimosul a dat cărțile pe față legat de scandalul despre furtul mâncării colegei sale de echipă, Elena Marin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul concurent de la „Chefi la cuțite” a uimit pe toată lumea când a povestit ce s-a întâmplat cu porția de mâncare a dansatoarei. Artistul a spus după mai bine de 3 luni care este, de fapt, adevărul, asta pentru că a comis-o din nou în camp!

Protejatul lui Alex Velea a recunoscut că el a fost cel care a „sustras” mâncarea Elenei Marin din lada în care era pusă. Zanni de la Survivor România vrea să fie corect, dansatoarea apreciind întregul său moment de sinceritate din fața camerelor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Zanni și Elena Marin au făcut pace. Ce a mărturisit Faimosul de la Survivor România

„Înainte să arăt cu degetul către altă persoană, trebuie să-mi iau așchia de pe suflet. Îmi e greu să spun treaba asta, dar o voi spune. În urmă cu trei luni de zile, am găsit în lada din camp o porție de mâncare.

M-am uitat stânga dreapta, nu era nimeni acolo și am zis să mă abțin, dar îmi ghiorțăia mațul. Era într-un loc în care umblă toată lumea și după mine era vina celui care a pus-o acolo.

ADVERTISEMENT

După 9 ore, Elena a observat că îi lipsește mâncarea și fără să știe că eu am fost acela a dat direct vina pe mine și m-am simțit jignit. Deci chiar dacă nu o luam eu, tot pe mine ar fi dat vina. Și n-am zis nimic prima oară. După câteva zile am făcut pace, am mințit-o că nu eu.

I s-a mai furat o dată porția și aici n-am fost eu, a căzut vina pe mine și a doua oară. Am simțit să mărturisesc treaba asta, mi-a fost rușine să recunosc pentru că am fost într-un conflict cu Elena”, a povestit Zanni de la Survivor România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dansatoarea a apreciat enorm dezvăluirea colegului său, concurentul de la Kanal D declarând că vrea să-i ofere Elenei Marin porția sa de mâncare nu pentru o singură zi, ci pentru toată săptămâna viitoare.

Cântărețul și fosta asistentă de la Antena Stars pare că au făcut pace în acest moment. Faimoasa i-a mulțumit pentru sinceritate și chiar a lovit pumnul cu Zanni, lângă care stătea pe banca din Consiliu de nominalizare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Dacă e ea de acord o să-i dau toată săptămâna asta porția mea de mâncare. Aș vrea să-i întreb pe cei din jurul meu dacă știu ce înseamnă să fii asumat”, a mai spus Faimosul de la Survivor România.