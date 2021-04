Zanni a avut o reacție neașteptată după eliminarea Anei Porgras și a izbucnit în plâns, devastat de plecarea bunei sale prietene de la „Survivor România”. Faimosul nu s-a mai putut abține și s-a descărcat de față cu restu colegilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tânărul de 24 de ani a cunoscut-o pe fosta gimanstă cu câteva zile înainte de a începe competiția, atunci când s-au întâlnit la examenul medical, după cum a declarat artistul în ediția de aseară. Între ei s-a creat o prietenie strânsă și fanii s-au gândit de mai multe ori că ar avea sentimente mai puternice unul pentru celălalt.

Devastat de eliminarea celei mai bune concurente din echipă și chiar din competiție, Zanni a plâns în hohote după ceremonia de eliminare, iar colegii au încercat să-l încurajeze.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Zanni, devastat după eliminarea Anei Porgras de la Survivor România. Faimosul a izbucnit în lacrimi

Eliminarea Anei Porgras din cadrul reality show-ului de la Kanal D i-a lăsat atât pe Faimoși, cât și pe Războinici fără cuvinte. Zanni nu a mai ținut cont de nimic și a lăsat să se vadă că este cel mai afectat de plecarea concurentei de la „Survivor România”.

Cântărețul a izbucnit în lacrimi după ce Ana și-a luat la revedere de la echipă, mai ale scă erau în relații foarte bune, ba chiar s-a speculat de mai multe ori că ar avea o relație. Colegii din echipă au încercat să-l comsoleze pe Faimos, fiind la fel de șocați de această pierdere.

ADVERTISEMENT

Ana Porgras a luptat alături de Zanni la ștafeta mixtă, salvându-și echipa de la înfrângere în jocul pentru comunicare. De altfel, fosta gimnastă le-a adus trei puncte Faimoșilor la jocul de ieri, atunci când credeau că cei din echipa albastră se vor bucura de victorie.

Cert este că s-a făcut liniște în cele două tabere după ce Ana a plecat, toată lumea fiind bulversată de această eliminare controversată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună. Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în Survivor România.

Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”, a declarat Ana Porgras după eliminare.

ADVERTISEMENT