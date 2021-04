Zanni a făcut dezvăluiri fără perdea despre fosta lui colegă de echipă, Andreea Antonescu, eliminată de la „Survivor România” în urmă cu câteva săptămâni. Artistul a avut o discuție aprinsă cu Elena Marin în cadrul Consiliului de nominalizare, unde amândoi s-au contrazis.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Faimosul susține că fosta lui coechipieră avea o atitudine superioară cu colegii ei de echipă datorită popularității ei din industria muzicală din România, însă lui Zanni nu i-a păsat de acest aspect și a numit-o „nesimțită”, lucru ce a deranjat-o pe Elena Marin, cu care era prietenă bună.

Conflictul dintre Zanni și Elena Marin s-a reaprins, după ce părea că lucrurile s-au calmat între ei, după numeroasele certuri pe care le-au avut n jungla Dominicană.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Zanni, dezvăluiri fără perdea despre Andreea Antonescu. Ce făcea când era la Survivor România: „Era o nesimțită”

Elena Marin l-a acuzat pe Zanni că a vorbit urât despre prietena ei și fosta colegă de la Faimoși, Andreea Antonescu. Cântărețul recunoaște că nu are o părere foarte bună despre artistă și că se comporta urât cu coechipierii ei atunci când era în competiție, având o atitudine superioară.

„Știu ce încearcă Elena să facă, știu care sunt următoarele mutări. Știu ce rol joacă, am vorbit despre Antoneasca nu urât, am vorbit ce am simțit. Am vorbit despre atitudinea ei când paria cu noi că nu iese.

ADVERTISEMENT

Antoneasca era îngâmfată, încrezută cu noi, când noi ne rupeam picioarele și o protejam, deși abia așteptam să iasă.

‘Băi , știi cine sunt eu acasă?’, ne spunea. Știe toată echipa cât de nesimțită era Antoneasca. Cine e Antoneasca să vină cu oamenii din generația nouă și să ne spună nouă știi cine sunt eu?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și i-am spus că ‘nu dau doi bani pe cine ești tu și nu mă interesează de ține, pa, acasă. Nu contează aici cine ești tu’. Asta e părera mea despre Antoneasca, una foarte urâtă”, a transmis Zanni în cadrul Consiliului de nominalizare.

Mai mult, Zanni a acuzat-o pe Elena Marin că a încercat să păstreze concurenții slabi de la Faimoși doar pentru că se înțelegea bine cu ei, așa cum a fost cu Andreea Antonescu și cu Cătălin Moroșanu, înainte de a se accidenta.

ADVERTISEMENT