Zanni, implicat într-un accident rutier. Ce a pățit fostul câștigător Survivor și cum arată mașina

Zanni își trăiește visul cel mare. Recent, câștigătorul Survivor România și-a achiziționat propria locuință, iar pentru ca totul să fie complet și-a luat și prima lui mașină.

Zanni și-a lovit noua mașină într-o parcare

Nu a trecut nici măcar o săptămână de când artistul a făcut noile achiziții, căci incidentele au început deja să apară. Așa cum și-a obișnuit fanii, Zanni nu a putut să nu povestească ”minunea” care i s-a întâmplat în trafic.

Într-o postare pe contul personal de TikTok, câștigătorul Survivor România a explicat cum s-a petrecut incidentul și de asemenea, le-a arătat internauților și mașina avariată.

Totul s-a întâmplat într-o parcare, iar de vină nu a fost tocmai Zanni, după cum povestește el. O altă mașină l-a blocat atunci când voia să iasă, iar pentru că se grăbea, artistul a încercat să iasă de acolo cum a putut.

Deși de la volan părea că are suficient loc, iată că realitatea a fost cu totul alta. Mașina sa a fost zgâriată la una dintre aripi, iar deși artistul a văzut ce s-a întâmplat, a trecut mai departe.

Zanni spune însă că este destul de bun la șofat, și că incidentul nu este unul atât de semnificativ. Chiar și așa, acum, va fi nevoit să își retușeze mașina.

”Prima pagubă s-a produs. Am intrat într-o parcare, când am vrut să plec m-a blocat unu. Singura ieșire, că mă grăbeam, era pe lângă un copac și cumva părea că am loc și aveam loc, dar uite că m-am zgâriat. Nu e vorba de un accident sau ceva, conduc foarte bine pentru o săptămână, dar am julit-o de un copac.

Am văzut că îl ating și nu aveam cum să îl evit și am trecut. (…) Am zgâriat mașina pe o parte, am auzit că se ia la smirghel”, le-a mărturisit Zanni urmăritorilor săi.

Zanni și-a cumpărat prima lui casă

Amintim că artistul și-a achiziționat în urmă cu doar o săptămână mașina respectivă. Mai mult de atât,, mulțumindu-le tuturor celor care l-au susținut necondiționat pe tot parcursul carierei sale.

“Sunt la casă mea!! Sunt prea fericit. S-a întâmplat tot atât de repede. Mi-era greu să cred că o să am apartamentul meu, dar păi și casă și mașînă. Va mulțumesc vouă pentru că l-ați iubit pe Zanni exact așa cum este el, cu rele și mai rele.. pot să zic că-s mulțumit, împlinit și fericit. Să vedem cât va dura”, scria Zanni în dreptul unei imagini cu noua sa casă și mașină.