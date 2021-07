După revenirea din Republica Dominicană, s-a putut observa o distanțare între cei Fanii acestora au fost foarte dezamăgiți de decizia lor de a se depărta unul de altul.

În plus, cârcotașii au încercat să lanseze tot felul de zvonuri cu privire la motivul pentru care s-au răcit relațiile între ei. A apărut chiar și o conversație în care Ana mărturisea că s-a apropiat de campionul de la Survivor pentru a câștiga notorietate.

Zanni, noi acuzații pentru Ana Porgras, după Survivor România: „Era un interes”

Ana și Zanni au recunoscut că relația dintre cei ei nu este cea mai bună. Ei au explicat că la baza acestui lucru a stat Zanni l-a văzut în telefonul fostei gimnaste.

Așa a apărut conversația menționată mai sus, care s-a dovedit a fi falsă. Nu și mesajul de care menționau cei doi.

Campionul de la Survivor a explicat cum stau lucrurile în timpul unui podcast cu Antonia și Alex Velea. El a precizat că discuția apărută online era rezultatul imaginației fanilor.

În schimb, a fost un mesaj în telefonul Anei care l-a făcut să-și pună unele semne de întrebare: „era o conversație falsă în care ea cică ar fi vorbit cu unul că „Stai să mai profit puțin de Zanni să mai fac followers, stai că mi-am pierdut contul, trebuie să mai stau puțin cu el”, dar nu era într-o direcție greșită conversația”.

„Când am citit mesajul ea vorbea cu un băiat că… Era un mesaj din care mi-am dat seama de intențiile ei față de mine și cam atât. Nu e nimic dramatic, m-am bucurat că l-am văzut, bine că mi-am dat seama și cam atât”, a adăugat fostul faimos.

Zanni, despre relația cu Ana Porgras: „Nu a fost dragoste”

Campionul de la Survivor România a explicat că ceea ce a fost între ei nu era dragoste: „nu a fost dragoste, nu a fost nimic. Eu chiar cred că în sinea ei ea mă apreciază, mă place, cred asta. Dar cred că a vrut și de la mine ceva, era și un interes, o intenție a ei pe care nu mi-a spus-o”.

Zanni a recunoscut că a avut parte de susținere din partea Anei, dar a mai spus și că tânăra avea unele intenții ascunse. Dorea să aibă de câștigat din asocierea cu el.

În plus, se pare că nu era singurul cu care își dorea să „se facă văzută”: „m-a susținut, nu a zis nimeni că nu, dar am auzit niște chestii, pe care le-am văzut când am ajuns în București. Ana nu m-a „colindat” doar pe mine, să zic așa, ca o metaforă, a colindat mai mulți oameni”.

„Ea a vrut să se asocieze cu… Să apară și ea… E greu de povestit așa ceva, nu știu cum să povestesc ca să mă fac înțeles și să nu jignesc pe nimeni. Ca să înțeleagă toată lumea, nu povestesc până la capăt pentru că, pentru mine, Ana este în continuare o fată bună. Fiecare cu viața lui, dacă ne va mai aduce viața impreună, cândva…”, a mărturisit artistul.