Faimoșii au pierdut prima imunitate a săptămânii și au fost nevoiți să facă nominalizări. Înainte de a se vota între ei, Zanni, Sebastian și Elena au avut o discuție aprinsă în legătură cu situația echipei Faimoșilor.

Zannidache susține că Elena dramatizează prea mult un joc pierdut și că acum sunt puțini concurenți. Dacă unul dintre ei nu are o zi bună, este clar că șansele ca echipa să câștige sunt mici, după cum susține tânărul.

Faimosul i-a mai spus colegei sale că mereu o felicită pe Maria, adversara ei, atunci când e bună pe traseu, dar pe el nu, deși sunt colegi.

Zanni, noi reproșuri la adresa Elenei Marin la Survivor România: „De ce e totul atât de dramatic pentru ea?”

Zanni susține că pierderea unui punct și că nu trebuie să mai aibă astfel de reacții acum, când sunt doar trei concurenți în echipa lor.

„A venit o zi după multe alte zile în care nu am adus puncte, nu mi s-a întâmplat prea des. Am fost varză, Este traseul meu preferat, dar nu am simțit conexiune pe traseu.

La final de joc văzând-o pe Elena că plânge mă întreb de ce e totul atât de dramatic pentru ea? Mă întreb dacă vine ziua să nu aduc puncte, unde e echipa să mă care în spate?

Suntem trei oameni și nu mai avem cum să ne cărăm unii pe alții în spate. Dacă unul dintre noi dă mai puțin, pierdem.

Este o deducție logică și nu ai cum să plângi pentru că dacă plângi înseamnă că momentul te-a surprins și nu ai cum să fii surprins”, la Consiliul de nominalizare de la Survivor România.

Zanni i-a mai spus Elenei că mereu o felicită pe războinica Maria pentru performanțele ei de pe traseu. În schimb, artistul i-a reproșat că lui nu i-a recunoscut niciodată meritele, deși fac parte din aceeași echipă.

Faimoșii au avut parte de o înfrângere foarte dureroasă în primul joc de imunitate. Singurul lor punct a fost adus de Sebastian Chitoșcă.

Sebastian este cel care riscă eliminarea săptămâna aceasta. Zanni i-a spus că ar fi trebuit să-l voteze pe el ca să fie toți trei nominalizați pentru eliminare, lucru care oricum se va întâmpla duminică, pentru că au rămas doar ei.