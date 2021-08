Zanni nu uită de conflictele cu Elena Marin de la Survivor România? Ce a transmis câștigătorul show-ului

Cântărețul a pus-o mereu la zid pe fosta asistentă a lui Mihai Morar, după reality show oamenii așteptându-se ca lucrurile să se schimbe între cei doi foști , dar din păcate, nu au fost deloc așa.

Dacă Elena Marin spune că a empatizat cu povestea tristă a artistului, iată că Zanni are în continuare aceeași părere despre fosta sa colegă de la Survivor România.

Zanni de la Survivor România, pus pe șotii. Cum a imitat-o pe Elena Marin

Recent, fostul Faimos din Republica Dominicană a postat în mediul online o filmare în care se amuză copios, în mișcări de dans, unele dintre ele fiind ”inspirate” chiar de la dansatoare.

„Mișcarea asta am învățat-o de la ghiciți cine!”, a spus Zanni în videoclipul postat pe pagina sa de Instagram, fanii reacționând imediat.

„Ăsta-i spiritul”, „Looolll, i-ai furat mișcarea Elenei”, „Mișcarea aia e de expertă” sau „Să te bucuri de nebunia asta în fiecare minut”, au scris internauții.

Nu lipește nici trofeul de la Survivor România pe care Elena Marin și l-a dorit enorm și pentru care a luptat până în ultima clipă. Vedeta a fost eliminată înainte de marea finală.

Elena Marin, detalii despre relația cu Zanni, după Survivor România

Elena Marin este în continuare rănită de jignirile și comportamentul , dar nu-i poartă deloc ură lui Zanni. În plus, dansatoarea spune că i-ar oferi ajutorul, fără nicio problemă, dacă artistul i l-ar cere.

„Singura noastră interacțiune a fost la acea cină organizată de Kanal D. M-am dus la el când am ajuns, era împreună cu alți colegi, ne-am îmbrățișat și mi s-a părut destul de rece. Asta a fost tot. Nu cred că vom păstra vreo legătură, dar sunt deschisă.

În momentul în care am intrat în competiție, am fost alături de el, am empatizat cu povestea lui și doream să îl ajut în anumite privințe. Cred că, dacă voi primi telefon de la el și îmi va cere ajutorul, cu siguranță i-l voi acorda fără problemă.

Singurele sentimente pe care încă le retrăiesc sunt acele momente pe care le revăd pe rețelele sociale sau la televizor, în care el mă acuză de anumite lucruri, nedrepte, așa cum am spus și în competiție, și încă doare”, a spus fosta Faimoasă pentru .

Mai mult decât atât, fosta concurentă de la Kanal D l-a felicitat pe protejatul lui Alex Velea pentru piesa scoasă după terminarea filmărilor din Republica Dominicană.