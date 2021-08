Zanni și-a îngrijorat fanii după ce a ajuns pe mâna medicilor. Ce se întâmplă cu câștigătorul de la Survivor România

Zanni și-a îngrijorat din nou fanii. Câștigătorul de la Survivor România trece printr-o perioadă extrem de bună după ce a luat marele premiu. Are o mulțime de concerte și foarte multe colaborări în ultima vreme.

Cântărețul are însă unele probleme cu sănătatea și a ajuns de mai multe ori în ultima perioadă la medic.

Acesta a postat un filmuleț pe rețelele de socializare din care se vede că are nevoie de fizioterapie la un picior.

Zanni și-a îngrijorat fanii după ce a ajuns pe mâna medicilor

La mai bine de o lună după ce Survivor România s-a încheiat, Zanni se confruntă cu probleme de sănătate. Se pare că are dureri la un genunchi așa că a început să facă fizioterapie. Acesta a postat un filmuleț chiar din cabinetul medical.

“Nu putem să vă spunem ce facem, rezultatele medicului sunt… nu se poate posta pe Instagram. Sper să fiu bine cât mai curând”, a spus artistul.

În urmă cu câteva zile, Zanni spunea că l-a avertizat ca va avea probleme toată viața la picior și va fi nevoit să poarte o genunchieră dacă face efort.

De asemenea a descoperit că are și o bacterie în sânge.

“Am fost numai pe drumuri, trebuie să fac niște analize, pentru că ce am eu pe piele sunt niște infecții. Am o bacterie în sânge, dar nu e ceva grav, trebuie să iau antibiotic. Am dat o groază de bani pe analize, oricum banii pe care i-am câștigat, i-am câștigat datorită vouă și am de unde să plătesc”, spunea acesta într-un vlog.

În timpul concursului, Zanni a avut probleme și din cauza unor mușcături de păianjen.

Zanni vrea să-și cumpere o casă

După ce a câștigat marele premiu că visul său este să-și cumpere o casă. A mers deja să vadă mai multe apartamente și își dorește să se mute cât mai repede.

“Am venit să vizionez un apartament, asta în ciuda celor care au spus că eu cu premiul o să îmi iau numai stupefiante.

Să muriți de ciudă, că dorm eu în pat și voi pe lângă. Sunt băiat cu minte, eu nu fac niciodată, eu nu dreg. Vreau să am casa mea, liniștea mea. Să chem o femeie frumos, să gătească într-o bucătărie frumoasă, să vadă un băiat frumos, care e cuminte, la ora 10 maxim în casă”, a mai spus cântărețul într-un vlog.