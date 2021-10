Zanni și Sebastian Chitoșcă, gest impresionant la Roata Norocului. Ce s-au oferit să facă pentru o familie nevoiașă

Zanni și Sebastian Chitoșcă au făcut un gest impresionant la Roata Norocului. Foștii concurenți de la Survivor România au participat la emisiunea-concurs, în ediția de duminică seară, și au luptat pentru familia Cristea.

Elena Cristea are patru copii, iar tatăl lor și-a pierdut viața în urma unui infarct, acum un an. Membrii familiei au trecut prin momente dificile din cauza tragediei.

Mama copiilor și Roxana, una dintre fiicele ei, s-au bazat pe Zanni și Sebastian Chitoșcă, impresionați de povestea lor.

Zanni și Sebastian Chitoșcă, gest impresionant la Roata Norocului

Impresionați de cazul social prezentat, Zanni și s-au luptat pentru familia Cristea, greu încercată după moartea tatălui, duminică, în emisiunea Roata Norocului, difuzată la Kanal D.

Câștigătorul Survivor România 2021 și fostul său coechipier i-au promis Elenei Cristea, mama celor patru copii, dar și Roxanei, una dintre fiice, că le vor cumpăra tot ce își doresc, chiar dacă nu adună punctele necesare din concurs.

„Bună, Roxana și Elena! Vă pupăm, noi suntem Zanni și Sebi. Ne bucurăm că avem ocazia să fim aici pentru voi, sperăm să vă îndeplinim dorința. Dacă nu reușim să câștigăm noi astea, pentru ele le vom cumpăra eu și cu Sebi”, a transmis Zanni la Roata Norocului.

Sebastian Chitoșcă l-a completat pe amicul său și le-a asigurat pe cele două că le vor ajuta, sperând să aibă un rezultat bun la emisiunea-concurs.

„Exact. Asta am vrut să spun, dar în momentul de față sunt foarte emoționat. Încă nici nu am început să lupt pentru această fetiță și mama ei. Sperăm din tot sufletul nostru să reușim să aducem acel frigider și acel aragaz”, a spus Sebi Chitoșcă.

În completare, Zanni a spus că le va cumpăra membrilor familiei Cristea cele necsare chiar dacă nu vor avea succes cu roata.

„Am reușit deja, că dacă nu reușim cu roata, le cumpărăm noi”, a continuat Zanni.

Zanni, adevărul despre prietenia cu Sebi Chitoșcă

au vorbit despre prietenia lor în platoul . Fostul jucător de fotbal a spus că oamenii se așteaptă ca el să fie mereu în spatele lui Zanni, ca o umbră, însă el nu-și dorește acest lucru.

Din contră, Sebi vrea ca Zanni să se bucure de succesul pe care îl are acum. Fostul fotbalist spune că el a avut succes la vremea lui și nu are de gând să profite de prietenia cu protejatul lui Alex Velea pentru a-și face promovare.

Sebastian a mai adăugat că el și Zanni au ținut legătura și comunică regulat, chiar dacă nu s-au afișat pe internet împreună.

„Asta cu gelozia nu am auzit-o.. Probabil oamenii se așteptau ca eu să stau în spatele lui Zanni, să fiu umbra lui, să îi iau din succesul lui. Eu am avut succesul meu, la momentul meu, când am fost fotbalist.

El trebuie să se bucure singur de tot ce are. Prietenia nu constă în dacă mă afișez cu Zanidache peste tot unde el sau unde sunt eu. Noi am ținut legătura, dar să zic o data la câteva zile ne-am contactat să vedem dacă suntem bine.

Noi am ramas prieteni, dupa ce ne-am certat in fiecare zi in junglă. Nu ma enervă ceva la Zanni anume. Acolo eram nervosi toti. Noi am fost cum eram noi ca oameni. Nu ne menajam, pe noi nu ne interesa. Învățam ceva din cearta aia”, a declarat Sebastian Chitoșcă pentru sursa menționată.