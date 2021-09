Zanni și Sebastian Chitoșcă s-au revăzut, la aproape două luni de când artistul a câștigat Survivor România 2021. Cei doi au postat pe rețelele sociale mai multe fotografii împreună, spre bucuria fanilor.

Recent, internauții au crezut că prietenia dintre ei s-a terminat, din moment ce nu au apărut împreună în mediul online. Fanii au fost curioși să afle dacă relația dintre ei s-a răcit, dar adevărul este altul.

Zanni și Sebastian, reuniunea „pokemonilor” de la Survivor România: „S-au unit legendele!”

s-au reunit, la aproape două luni de la finalul celui de-al doilea sezon Survivor România. Cei doi Faimoși au postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii în care apar împreună.

După ce internauții au crezut că relația dintre ei s-a răcit, ultimele postări au demonstrat exact contrariul. Se pare că Zanni și Sebi au rămas prieteni buni, judecând după ultima apariție pe Instagram.

Amândoi au postat fotografii de la „reuniune”, mai ales Zanni, care s-a împrietenit cu Sebastian imediat după ce acesta s-a alăturat echipei Faimoșilor, la aproape o lună de la începutul competiției.

„Cine vine din Război, își ia locul înapoi”, a scris Zanni în descrierea imaginilor cu Sebastian Chitoșcă. „Big respect & Big friends”, a fost descrierea fostului fotbalist.

Internauții s-au bucurat foarte mult să vadă că cei doi au rămas în relații bune și au lăsat sute de comentarii la postările lor.

„Doi nebuni”, „Cât am așteptat să vă întâlniți din nou”, „Legendeleee”, „Acum merge piesa aia, s-au unit legendele să facă istorie”, „Va iubim pokemonilor, abia am așteptat sa va reîntâlniți”, „Zanni × Sebi = best duo”, „Pozele astea mi-au făcut seara mai frumoasă”, „Ce dor mi-a fost să vă văd împreună”, „Vă iubim”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

Sebastian Chitoșcă, adevărul despre prietenia cu Zanni

Recent, Sebastian Chitoșcă a vorbit despre . Fanii au crezut că cei doi nu-și mai vorbesc, din moment ce nu au apărut împreună în mediul online.

Fostul jucător de fotbal a decis să lămurească misterul și a spus adevărul despre prietenia cu câștigătorul trofeului Survivor România 2021.

Sebastian le-a explicat internauților că el și Zanni locuiesc în țări diferite și au proiectele lor, acesta fiind motivul pentru care nu s-au văzut, așa cum au sperat susținătorii lor.

„Oameni buni, suntem doi oameni la 2000 km distanță, e clar că nu ne putem vedea, dar vorbim prin mesaje. Oamenii se așteptau să rupem live-urile împreună.

Dacă se întâmpla chestia asta pe care o vor ei, începeau să zică: bă milogule… Avem unele proiecte împreună, dar ele trebuie să mai aștepte”, spunea Sebastian pentru

De curând, sportivul a glumit după ce a văzut o mașină în orașul în care locuiește în Germania, făcând referire la Zanni. Acesta a spus că nu mai e prieten cu el, din moment ce a venit la el în oraș și nu a anunțat.

„Zannidache, ai venit în oraș la mine și nu ai zis nimic. Gata, cât să mai țin și să le zic oamenilor că încă suntem prieteni. Nu mai suntem prieteni, gata!”, a spus acesta pe Instagram.