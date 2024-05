Zanni, surpriză uriașă pentru fani după ce l-au făcut câștigătorul Survivor: „Îi luăm în cușca RXF. Ne batem de tot”

Zanni e mai încrezător ca niciodată în propriile forțe, după ce a fost desemnat câștigătorul Survivor All Stars! Trapperul a făcut un anunț interesant pe canalul său privat de pe Instagram, acolo unde păstrează legătura cu oamenii care îl iubesc și susțin în proiectele sale, și nu numai!

Zanni a dormit cu trofeul de la Survivor. Mesaj pentru hateri

Zanni a lansat un mesaj către toți haterii, către oamenii care n-au încăput de el și au dus un adevărat război, plin de insulte, de acuzații hilare de-a lungul celor cinci luni de Survivor.

Zanni și-a dorit să câștige trofeul nu doar pentru el. A sperat la titlu și pentru a-i răcori pe fanii săi, care au fost, de asemenea, jigniți și puși la zid de susținătorii rivalilor din competiție.

Zannidache a fost atât de fericit după finala Survivor încât a dormit cu trofeul lângă el, un trofeu care simbolizează enorm de multe lucruri pentru tânărul cântăreț. Fostul băiat de suflet al lui Alex Velea a spus că e dispus, de acum încolo, să intre din nou în cușca RXF, indiferent cine ar putea fi adversarul lui. Să asistăm, oare, pe viitor la o reeditare a finalei Survivor între el și Iancu Sterp, dar de data asta cu pumni și picioare? Rămâne de aflat!

În altă ordine de idei, Zanni și și-a recunoscut toate păcatele, motivele pentru care a pierdut puncte în fața telespectatorilor. Survivor pentru a doua oară a spus că lucrează foarte mult la personalitatea lui. A învățat să empatizeze mai mult cu oamenii.

Trapperul vrea din nou în cușca RXF: „Să ne batem de tot”

„Verilor, vreau să vă răcoresc pe toți, pe toți care v-ați uitat, care ați îndrăgit show-ul, pe toți care nu m-ați plăcut, deși a fost prea multă iubire ca să conteze cine aruncă cu piatra. Vă mulțumesc din suflet că ați trăit cu sufletul la gură, că fiecare emoție contează. Vă mulțumesc că m-ați înțeles, yaaay!

Răcorire maximă! Ating trofeul ăsta pentru voi și pentru toți cei care v-au înjurat vreodată, toți haterii care s-au pus cu susținătorii mei. Pentru voi ating trofeul ăsta. Războiul ăsta a fost și în mediul online. Lumea s-a înjurat pe internet, lumea a trăit cu patos, nu pot să judec pe nimeni.

”Sunt dur, sunt agresiv”

Verilor, lumea e rea, lumea e foarte rea. Adică, mă uit… Bă, și eu am o răutate în mine, o agresivitate. Sunt dur, sunt agresiv, am stat la cămin, gata pot să zic acum că am stat la cămin că nu o mai zic pentru trofeu. Am stat la cămin și sunt dur, agresiv, trebuie să învăț să empatizez cu oamenii și chiar am reușit. Bă, da sunt oameni atât de răi că îmi vine să îi bag în cușca RXF, să ne batem de tot.

Sunt atât de răi și aruncă în mine cu `tatuatule, drogatule`. Nu mă droghez, nici nu beau, nici nu fumez. Judec drogații până-n sânge, nu sunt nimic din ceea ce zic ei. Într-adevăr, sunt un tip mai agresiv și mai vulgar uneori.

M-am schimbat, m-am maturizat. Mi-e și rușine și mie de momentele în care înjuram, recunosc. Am făcut schimbarea asta. Bă, da ăia care mă arată cu degetul, ăia sunt cei mai spurcați. Îi luăm în cușca RXF și-i batem”, a spus Zanni pe canalul său personal