Zannidache trece prin momente dificile la Survivor România. Cel mai controversat concurent din echipa Faimoșilor este unul dintre cei mai vechi participanți din acest sezon, aflându-se de cinci luni în Republica Dominicană.

Tânărul artist a avut un parcurs constant de-a lungul timpului și a adus multe puncte pentru echipa sa. În plus, este printre puținii concurenți care nu au avut accidentări în timpul probelor.

Se pare că cele cinci luni în condiții grele și-au pus amprenta asupra cântărețului. De câteva săptămâni, Zanni nu mai are aceleași performanțe sportive.

Zanni trece prin momente grele la Survivor România 2021. Ce se întâmplă cu cel mai controversat faimos

Zanni este unul dintre concurenții care se află la Survivor România de la linia de start. , a adus puncte pentru echipa sa și a câștigat aproape toate jocurile de Ștafetă mixtă.

În același timp, Zanni este și unul dintre cei mai vocali concurenți din cadrul emisiunii și mereu știe ce să spună. A avut numeroase conflicte cu unii dintre colegii lui, fiind bun și la strategie.

În ultimul timp, faimosul nu a mai fost la fel de bun pe traseu, așa cum și-a obișnuit fanii. Eficiența lui Zanni nu mai este aceeași, principalele cauze fiind foamea, condițiile grele și stresul.

Conform ultimelor clasamente, Zanni ocupă locul al șaselea în competiție și al patrulea la el în echipă, potrivit .

Cu 181 de meciuri jucate, dintre care 99 sunt victorii, iar 82 înfrângeri, Zanni are o eficacitate de 54,7%. Faimosul a fost depășit de Sebastian Chitoșcă, coechipierul său, care are o eficacitate de 54,8%.

Elena Marin, cea mai veche fată din competiție, are o eficacitate de 57,7%, fiind pe locul trei în clasamentul general. Ștefan Ciuculescu se află deasupra ei în clasament cu 58,1%, fiind și primul din echipa Faimoșilor.

Cu o eficacitate de 61,5%, războinica Maria Chițu este pe primul loc în clasmentul general. Coechipierul ei, Marius Crăciun, este pe al doilea loc în clasamentul echipei albastre, având o eficacitate de 57,2%.

Zanni, favoritul publicului din echipa Faimoșilor

În ultimele săptămâni, După eliminarea Anei Porgras, faimosul a început să fie votat masiv de fanii de acasă, însă artistul s-a menținut în continuare în topul favoriților.

Chiar dacă nu mai aduce rezultatele de altădată în timpul probelor, Zanni nu și-a pierdut din susținători, ci din contră. Tânărul de 23 de ani a ieșit favorit în penultimul Consiliu de eliminare.

Cei mai mulți sunt de părere că Zanni este cel care va câștiga marea finală Survivor România.

Faimosul are un parcurs constant, dă totul pe fiecare traseu, este determinat și are și un număr mare de susținători. Așadar, Zanni are toate șansele să ajungă în finală și chiar să o câștige.