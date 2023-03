Zanni, umilit cumplit de Alex Delea la Survivor România: „L-ai bătut de l-ai rupt”

Zanni a intrat încrezător la Survivor România 2023 și era sigur pe el că se va descurca impecabil pe traseu. A avut parte de o surpriză- una deloc plăcută de altfel, căci Alex Delea s-a dovedit a fi mult mai bine pregătit. Câștigătorul de anul trecut al show-ului de la Pro TV l-a umilit…și nu o singură dată.

Zanni, umilit la Survivor România 2023! Războinicul Alex Delea l-a făcut praf

. Ei vor petrece în jungla dominicană o săptămână, .

ADVERTISEMENT

Totuși, veteranii de la Survivor România nu stau degeaba în sezonul din 2023. Odată ce au reintrat în concurs, trăiesc experiența cu tot ce înseamnă ea. Prin urmare, dorm din nou în baracă, pe scânduri, mănâncă ce câștigă și, cel mai important, intră pe traseu.

Zanni, care în 2021 a plecat acasă cu trofeul și cu premiul cel mare, și-a făcut intrarea cu atitudine de învingător. A făcut câteva glumițe și chiar o reprezentație de teatru, imitându-l pe DOC, despre care declara că ieșea de pe traseu „șobolanizat”.

ADVERTISEMENT

Mai mult, nu a ratat ocazia de la spune Faimoșilor de la Survivor România 2023 ce l-a făcut pe el câștigător și ce le lipsește lor: „Voi vă certați. Și noi ne certam. Cum făceai să te faci auzit? Trebuia să faci mai urât decât ceilalți.

Asta era soluția. Eu devoram echipa că să se supună. Într-un final se supunea. A trebuit să fac rău, urât, ca să-mi iau partea. Dar voi ar trebui să fiți uniți”, le-a spus Zanni Faimoșilor.

ADVERTISEMENT

Zanni l-a avertizat pe Alex Delea, dar a pierdut el

Când Kamara i-a spus că ar vrea să-l vadă pe traseu cu Alex Delea, Zanni a spus că „sunt niște puncte de orgoliu”, la care a renunțat de mult. Însă când domnul Dan i-a anunțat pe foștii concurenți că intră pe teren, l-a avertizat pe câștigătorul Survivor România de anul trecut: „Te voi nimici, Delea!”.

Lauda de sine, nu prea i-a prins bine lui Zanni, căci în momentul în care a intrat pe traseu, Delea l-a înfrânt: „N-am mai alergat de doi ani. E greu. Îmi trebuie două-trei zile să-mi recapăt suflul. Am și amețit!”, s-a scuzat el.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, mândru de el, Delea a strigat: „Să înceapă spectacolul!”. S-a ținut de cuvânt, la următoarea rundă aducând, din nou, punct pentru Războinici și lăsându-l pe Zanni în urmă, întâmplare care nu l-a mulțumit deloc pe fostul învingător.

ADVERTISEMENT

Faimoșii au pierdut cu 10-4, iar Zanni s-a retras într-un colț. Războinicii nu au ratat ocazia să râdă de el: „S-a izolat. Zanni. Ăla de l-ai bătut de l-ai rupt”.

Ce a spus Zanni, după ce Alex Delea l-a umilit la Survivor România 2023: „Am fost foarte slab”

În fața echipelor și a prezentatorului Daniel Pavel, Zanni nu a putut decât să-i recunoască meritele lui Alex Delea: „Este un moment în care am pierdut niște puncte de glorie. Înainte să plec mi s-a spus, ‘N-are șanse Delea împotriva ta’. Nu e despre mine. Am pierdut și asta e. Am fost foarte slab azi. Am simțit.

Bravo, Delea! O să te las să vorbești, oricum. N-o să-ți iau din glorie. Ai fost candelabrul vieții mele astăzi. M-ai umilit așa cum am umilit eu la viața mea foarte mulți adversari!”.

Elena Chiriac: „Pentru Zanni, asta a fost lecția”

Dacă Faimoșii de la Survivor România 2023 nu au fost supărați pe Zanni, Ionuț Iftimoaie afirmând că trebuie să aibă răbdare cu foștii concurenți, pentru că au nevoie de timp pentru a se readapta, Elena Chiriac a fost un pic mai acidă.

„Și când te gândești că tu ne-ai provocat pe toți să venim aici. Cred că fiecare, din fiecare experiență, primește lecția de care are nevoie de la viața asta. Și cred că pentru Zanni, asta a fost lecția, înfrângerea”, a spus Faimoasa care anul trecut a ajuns până în finala Survivor.