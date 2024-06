Zannidache, dezvăluiri despre familia biologică: „Mama mea nu e normală”. A fost contactat de doi verișori după Survivor România

Zanni a vorbit despre mama sa biologică. Câștigătorul Survivor România All Stars a fost abandonat atunci când avea patru ani și a dus o viață grea prin orfelinate, ceea ce i-a cauzat numeroase suferințe.

Ce știe Zanni de la Survivor România despre mama sa biologică

Zanni a devenit cunoscut după ce a participat pentru prima dată la Survivor România, iar . Toată lumea știe că tânărul nu a avut deloc o viață ușoară.

A fost abandonat de mamă când avea patru ani . Invitat Zanni a povestit mai multe detalii pe care le știe despre femeia care i-a dat viață.

Îi este mai ușor să o numească mamă pe Teo, asistenta maternală care a avut grijă de el și l-a educat. „Pe mama mea am văzut-o de 2/3 ori în viaţă. Pe tatăl meu nu l-am văzut niciodată și nu știu dacă el știe ceva despre existența mea. Nici nu am vrut să sap sau să aflu, pentru că mama mea are probleme. Îmi e și ciudat să-i zic mama.

Mama mea este mama Teo. Mama mea biologică are probleme. Nu este normală. Pe ea o cheamă Venus. Suntem din Grecia. Eu sunt Zannidache, iar ea Venus”, a mărturisit Zanni.

Nu știe nimic despre tatăl lui

Dacă despre mama sa mai cunoaște câteva detalii, despre tată, Zanni nu știe nimic despre tată lui. Nu are habar dacă trăiește sau nu, dar recunoaște că ar fi dispus să-l cunoască dacă acest lucru ar fi posibil.

„Nu știu de ce m-au părăsit. Nu pot avea o comunicare cu ea (n.r. mama sa). Când vorbesc, ea prima oară procesează întrebarea, stă și se gândește, după care îmi dă un răspuns. Cred că tata mai există, este posibil, dar nu m-am interesat. Există mai multe goluri în sufletul meu referitor la părinții mei.

Nici nu știu ce să zic când vorbesc despre asta. Dacă ar veni acum un om care ar intra pe uşă și ar spune că e tata, eu nu aș reacționa nicicum. Aş vrea să-l cunosc, nu sunt în direcţia să spun că urăsc. Și pe mama, dacă era normală la cap și dacă era o femeie cu care puteam discuta, da, clar, eram deschis să mă cunosc pe mine, să cunosc motivele pentru care am fost părăsit”, a spus Zanni., a completat Zanni.

Zanni a fost contactat după Survivor

Pe de altă parte, Zanni a fost contactat după Survivor România de o femeie și un bărbat care s-au prezentat drept verișorii lui. Aceștia i-au oferit mai multe detalii despre arborele său genealogic.